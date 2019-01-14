Работал ли Трамп на Путина: СМИ рассказали о расследовании контрразведки США

Правоохранительные органы США проверяли, не работал ли президент США Дональд Трамп секретно на власть России против интересов Вашингтона. Одной из причин таких проверок стало увольнение директора ФБР в мае 2017 года.

Об этом сообщает New York Times.

Читайте также: Перепалка американских СМИ и Белого дома: как Трамп "переводил стрелки" с Путина на Amazon

Издание отмечает, что контрразведка исследовала возможную угрозу для США со стороны Трампа.

Контрразведчики также пытались определить, работал Трамп осознанно на Россию или попал под влияние Москвы невольно,

– говорится в сообщении.

Причиной для начала расследования со стороны контрразведки стали действия нынешнего президента в период перед и после увольнения Коми в мае 2017 года. В частности, тогда Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми.

Сам Дональд Трамп заявил, что не было ни повода, ни оснований для такого расследования:

"О, только что узнал из провальной New York Times, что бесчестные бывшие руководители ФБР, почти все уволены или вынуждены уйти из агентства по очень плохим причинам, открыли в отношении меня расследование – без причин и доказательств, после того, как я уволил лжеца Джеймса Коми, полную дешевку!"– написал Трамп в своем Twitter.

Wow, just learned in the Failing New York Times that the corrupt former leaders of the FBI, almost all fired or forced to leave the agency for some very bad reasons, opened up an investigation on me, for no reason & with no proof, after I fired Lyin’ James Comey, a total sleaze! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 січня 2019 р.

К слову, специальный прокурор США Роберт Мюллер, который ведет дело о вероятном вмешательстве России в выборы американского президента, изучает список украинских политиков и бизнесменов, которые посетили инаугурацию действующего лидера США Дональда Трампа.

Как Россия могла вмешиваться в выборы в США? Основанием для так называемого "российского расследования" стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем сотрудников штаба Хиллари Клинтон – кандидата на пост президента США от Демократической партии на выборах 2016 года. Разведка США выяснила, что взлом совершили 2 группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.



Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на Дональда Тампа, которое собрал экс-офицер британской разведки Кристофер Стол в течение 2015-2016 годов, и разоблачение многочисленных контактов членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками.