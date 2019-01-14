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      Работал ли Трамп на Путина: СМИ рассказали о расследовании контрразведки США

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      Контрразведка США проверяла, не работает ли Трамп на Кремль, – СМИ
      Контрразведка США проверяла, не работает ли Трамп на Кремль, – СМИ / 24 канал

      Правоохранительные органы США проверяли, не работал ли президент США Дональд Трамп секретно на власть России против интересов Вашингтона. Одной из причин таких проверок стало увольнение директора ФБР в мае 2017 года.

      Об этом сообщает New York Times.

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      Издание отмечает, что контрразведка исследовала возможную угрозу для США со стороны Трампа.

      Контрразведчики также пытались определить, работал Трамп осознанно на Россию или попал под влияние Москвы невольно,
      – говорится в сообщении.

      Причиной для начала расследования со стороны контрразведки стали действия нынешнего президента в период перед и после увольнения Коми в мае 2017 года. В частности, тогда Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми.

      Сам Дональд Трамп заявил, что не было ни повода, ни оснований для такого расследования:

      "О, только что узнал из провальной New York Times, что бесчестные бывшие руководители ФБР, почти все уволены или вынуждены уйти из агентства по очень плохим причинам, открыли в отношении меня расследование – без причин и доказательств, после того, как я уволил лжеца Джеймса Коми, полную дешевку!"– написал Трамп в своем Twitter.

      К слову, специальный прокурор США Роберт Мюллер, который ведет дело о вероятном вмешательстве России в выборы американского президента, изучает список украинских политиков и бизнесменов, которые посетили инаугурацию действующего лидера США Дональда Трампа.

      Как Россия могла вмешиваться в выборы в США? Основанием для так называемого "российского расследования" стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем сотрудников штаба Хиллари Клинтон – кандидата на пост президента США от Демократической партии на выборах 2016 года. Разведка США выяснила, что взлом совершили 2 группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.

      Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на Дональда Тампа, которое собрал экс-офицер британской разведки Кристофер Стол в течение 2015-2016 годов, и разоблачение многочисленных контактов членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками.

      Теги: Новости политики Владимир Путин Дональд Трамп Новости США
      Источник: 24 Канал
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