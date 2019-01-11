Прокуроры США проверяют список украинцев, которые были на инаугурации Трампа

Специальный прокурор США Роберт Мюллер, который ведет дело о возможном вмешательстве России в выборы американского президента, изучает список украинских политиков и бизнесменов, которые посетили инаугурацию действующего лидера США Дональда Трампа.

Об этом сообщает The New York Times.

Так, команда Мюллера уже опросила нескольких людей, пытаясь выяснить, каким образом граждане Украины получили приглашение на инаугурацию. Кроме того, следствие также интересует, с кем встречались украинцы и что они обсуждали.

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Источники издания отмечают, что на инаугурации Трампа присутствовали десятки политиков и бизнесменов из Украины. В материале издания указаны имена, в частности, действующих народных депутатов Украины Сергея Кивалова, Виталия Хомутынника и Борислава Березы, а также экс-нардепа Андрея Артеменко и бизнесмена Павла Фукса.

Как Россия могла вмешиваться в выборы в США?

Основанием для так называемого "российского расследования" стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем работников штаба Хиллари Клинтон – кандидата на пост президента США от Демократической партии на выборах 2016 года. Разведка США выяснила, что взлом осуществили 2 группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.



Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на Дональда Тампа, которое собрал экс-офицер британской разведки Кристофер Стил в течение 2015-2016 годов, и разоблачения многочисленных контактов членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками.