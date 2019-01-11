Прокурори США перевіряють список українців, які були на інавгурації Трампа

Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер, який веде справу про ймовірне втручання Росії у вибори американського президента, вивчає список українських політиків і бізнесменів, які відвідали інавгурацію чинного лідера США Дональда Трампа.

Про це повідомляє The New York Times.

Так, команда Мюллера вже опитала кількох людей, намагаючись з'ясувати, яким чином громадяни України отримали запрошення на інавгурацію. Окрім того, слідство також цікавить, з ким зустрічалися українці і що вони обговорювали.

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Джерела видання відзначають, що на інавгурації Трампа були присутні десятки політиків і бізнесменів з України. У матеріалі видання вказані імені, зокрема, чинних народних депутатів України Сергія Ківалова, Віталія Хомутинніка та Борислава Берези, а також екс-нардепа Андрія Артеменка та бізнесмена Павла Фукса.

Як Росія могла втручатись у вибори в США? Підставою для так званого "російського розслідування" стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон – кандидатки на пост президента США від Демократичної партії на виборах 2016 року. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили 2 угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.



Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на Дональда Тампа, яке зібрав екс-офіцер британської розвідки Крістофер Стіл протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Трампа із російськими чиновниками.