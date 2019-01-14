Чи працював Трамп на Путіна: ЗМІ розповіли про розслідування контррозвідки США

Правоохоронні органи США перевіряли, чи президент США Дональд Трамп секретно не працював на владу Росії проти інтересів Вашингтона. Однією із причин таких перевірок стало звільнення директора ФБР у травні 2017 року.

Про це повідомляє New York Times.

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Видання зазначає, що контррозвідка досліджувала можливу загрозу для США з боку Трампа.

Контррозвідники також намагалися визначити, чи працював Трамп усвідомлено на Росію, чи потрапив під вплив Москви мимоволі,

– йдеться в повідомленні.

Причиною для початку розслідування з боку контррозвідки стали дії нинішнього президента у період перед і після звільнення Комі в травні 2017 року. Зокрема, тоді Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі.

Сам Дональд Трамп заявив, що не було ані приводу, ані підстав для такого розслідування:

"О, тільки що дізнався з провальної New York Times, що безчесні колишні керівники ФБР, майже всі звільнені або змушені піти з агентства з дуже поганих причин, відкрили щодо мене розслідування – без причин і доказів, після того, як я звільнив брехуна Джеймса Комі, повну дешевку!" – написав Трамп у своєму Twitter.

Wow, just learned in the Failing New York Times that the corrupt former leaders of the FBI, almost all fired or forced to leave the agency for some very bad reasons, opened up an investigation on me, for no reason & with no proof, after I fired Lyin’ James Comey, a total sleaze! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 січня 2019 р.

До слова, спеціальний прокурор США Роберт Мюллер, який веде справу про ймовірне втручання Росії у вибори американського президента, вивчає список українських політиків і бізнесменів, які відвідали інавгурацію чинного лідера США Дональда Трампа.

Як Росія могла втручатись у вибори в США?



Підставою для так званого "російського розслідування" стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон – кандидатки на пост президента США від Демократичної партії на виборах 2016 року. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили 2 угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.

Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на Дональда Тампа, яке зібрав екс-офіцер британської розвідки Крістофер Стіл протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Трампа із російськими чиновниками.