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      Чи працював Трамп на Путіна: ЗМІ розповіли про розслідування контррозвідки США

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      Контррозвідка США перевіряла, чи не працює Трамп на Кремль, – ЗМІ
      Контррозвідка США перевіряла, чи не працює Трамп на Кремль, – ЗМІ / 24 Канал

      Правоохоронні органи США перевіряли, чи президент США Дональд Трамп секретно не працював на владу Росії проти інтересів Вашингтона. Однією із причин таких перевірок стало звільнення директора ФБР у травні 2017 року.

      Про це повідомляє New York Times.

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      Видання зазначає, що контррозвідка досліджувала можливу загрозу для США з боку Трампа.

      Контррозвідники також намагалися визначити, чи працював Трамп усвідомлено на Росію, чи потрапив під вплив Москви мимоволі,
      – йдеться в повідомленні.

      Причиною для початку розслідування з боку контррозвідки стали дії нинішнього президента у період перед і після звільнення Комі в травні 2017 року. Зокрема, тоді Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі.

      Сам Дональд Трамп заявив, що не було ані приводу, ані підстав для такого розслідування:

      "О, тільки що дізнався з провальної New York Times, що безчесні колишні керівники ФБР, майже всі звільнені або змушені піти з агентства з дуже поганих причин, відкрили щодо мене розслідування – без причин і доказів, після того, як я звільнив брехуна Джеймса Комі, повну дешевку!" – написав Трамп у своєму Twitter.

      До слова, спеціальний прокурор США Роберт Мюллер, який веде справу про ймовірне втручання Росії у вибори американського президента, вивчає список українських політиків і бізнесменів, які відвідали інавгурацію чинного лідера США Дональда Трампа.

      Як Росія могла втручатись у вибори в США?

      Підставою для так званого "російського розслідування" стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон – кандидатки на пост президента США від Демократичної партії на виборах 2016 року. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили 2 угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.
      Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на Дональда Тампа, яке зібрав екс-офіцер британської розвідки Крістофер Стіл протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Трампа із російськими чиновниками.

      Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
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