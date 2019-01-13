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      Перепалка американських ЗМІ та Білого дому: як Трамп "переводив стрілки" з Путіна на Amazon

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      Трамп обурений звинуваченнями у співпраці з Путіним
      Трамп обурений звинуваченнями у співпраці з Путіним / Фото з відкритих джерел

      Американська газета The Washington Post опублікувала розгорнутий матеріал про те, як президент США Дональд Трамп приховував деталі своїх перемовин з президентом РФ Володимиром Путіним. Сам Трамп обурився та активно заперечив таку інформацію, натомість він знайшов, у чому звинуватити The Washington Post.

      Інформацію про приховування розмов газета WP отримала від колишніх державних посадовців. Начебто, після розмови з Путіним у 2017 році у німецькому Гамбурзі президент США намагався відібрати записник свого перекладача й давав йому вказівку ні з ким не обговорювати почуте. Джерела WP повідомили, що дізналися про таку ситуацію після того, як запросили в перекладача додаткову інформацію про переговори.

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      На їх думку, така поведінка Трампа є системною, адже американський президент ретельно захищає свої зв'язки з Путіним від громадського контролю і не дозволяє навіть чиновникам власної адміністрації бути обізнаними з деталями. У Білому домі кажуть, що не бачили жодної стенограми із зустрічі Трампа та Путіна. Мовляв, не існує хоч би й секретних файлів щодо п'яти зустрічей американського і російського лідерів за останні два роки. Подібна поведінка не притаманна жодному президенту США, і все це – на тлі повідомлень розвідки, що Росія втручалася у виборчу кампанію в США.

      Безос
      Джефф Безос, мільярдер, власник компанії Amazon, а також і газети The Washington Post

      Дональда Трампа обурили подібні звинувачення, і у своєму телефонному інтерв'ю телеканалу Fox News президент заперечив приховування змісту розмов з Путіним. Зокрема, журналістка запитала про перемовини в Гельскінки 2018 року.

      У нас була відмінна бесіда. Ми говорили про Ізраїль, про гарантування безпеки Ізраїлю, про багато інших речей. Все пройшло відмінно. Я нічого не приховую,
      – відповів Трамп.

      І додав, що здивований, чому нікого не цікавлять його зустрічі з іншими президентами, але лише коли йдеться про Путіна, постійно запитують: "Про що ви говорили?" Особливий акцент Дональд Трамп зробив, натомість, на тому, що американська газета The Washington Post належить мільярдерові Джеффу Безосу, а той він використовує видання для реклами і лобіювання своєї компанії Amazon. 

      Нагадаємо, саме 13 січня найбагатшій людині світу Джеффу Безосу виповнюється 55 років. Історія його успіху не може не захоплювати, тож 24 канал підготував з цієї нагоди детальну публікацію: "Хто такий Джефф Безос: біографія та секрети успіху найбагатшої людини планети".

      Теги: Дональд Трамп Новини США Джефф Безос Amazon ЗМІ Володимир Путін Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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