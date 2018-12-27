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      Трамп більше не говоритиме про російську справу

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      Адвокат заявив про відмову Трампа відповідати щодо російської справи
      Адвокат заявив про відмову Трампа відповідати щодо російської справи / Фото з відкритих джерел

      Адвокат президента США Рудольф Джуліані заявив, що американський лідер Дональд Трамп більше не збирається відповідати на запитання спецпрокурора Роберта Мюллера щодо розслідування втручання Росії у вибори президента 2016 року.

      Про це заявив адвокат президента США Рудольф Джуліані, повідомляє The Hill.

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      24 канал писав, що президент США Дональд Трамп переконаний у невипадковості "російського розслідування". Так, він впевнений, що рейтинги його підтримки є штучно заниженими через дії спецпрокурора Роберта Мюллера.

      За його словами, додаткові питання команди Мюллера до Трампа "обурливі". Окрім того, адвокат наголосив, що письмових свідчень Трампа має бути достатньо.

      Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп звинуватив спецпрокурора Роберта Мюллера у тому, що останній не бажає шукати правду у "російському розслідуванні", натомість "зосередився на пошуках брехні".

      З чого розпочалося "російське розслідування"?Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.

      Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками.

      Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурорм Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа на пост президента США.

      Теги: Новини політики Вибори у США Новини США Новини Росії Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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