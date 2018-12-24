Трамп вручив Путіну перемогу в холодній війні, – американські ЗМІ

Американці великою ціною 71 рік наближали перемогу над Радянських Союзом і змушували його наступницю – Росію дотримуватися правил. Однак Дональд Трамп зміг розвіяти усі старання США всього за два роки, віддавши перемогу в руки Путіну.

Про це пише видання Washington Post.

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Видання наголошує, що ситуація погіршилася із рішенням Трампа про виведення американський військ із Сирії. Автори матеріалу вважають, що таким рішенням Трамп спантеличив союзників, які брали участь в кампанії проти «Ісламської держави», кинув курдських союзників під потяг, ізолював Ізраїль та віддав Росії й Ірану весь Близький Схід.

Телесеріал "Людина у високому замку" показує альтернативний світ, в якому нацисти перемогли у Другій світовій війні. Однак, нам не потрібне телешоу про альтернативну історію, в якій СРСР переміг у Холодній війні. У нас для цього є Трамп,

– пише видання.

У Washington Post зазначають, що "жоден радянський лідер не вигадав би кращий сценарій, ніж той, який створив Трамп для Путіна". Так, автори матеріалу наголошують, що він вбив клин між США і союзниками по НАТО, вимагав повернути Росію в G8, з якої її вигнали за вторгнення в Україну. Окрім того, наголошує видання, триває російська війна проти сусідньої країни.

"Американський президент відмовився від захисту прав людини, змирився з вбивством американського журналіста в Саудівській Аравії і завів дружбу з диктаторами з по всьому світі", – кажуть у Washington Post.

До всього, як свідчить останнє опитування Gallup, 42% виборців-республіканців називають Кремль союзником або другом. Чотири роки тому таких було лише 22%.

Автори матеріалу вважають, що під час передвиборчої кампанії 2016 року Росія вела приватні переговори з Трампом. Зі свого боку, Трамп хвалив Путіна, а його команда ослабила пункти платформи Республіканської партії, які стосувалися Росії. Washington Post наголошує, що якого б висновку не дійшов Роберт Мюллер у своєму розслідуванні російського втручання, Путін, вочевидь, отримав вигоду від президенства Трампа.



Так, лідера США постійно дратували наполягання соратників на збереженні санкцій проти Росії.

Дехто з тих, хто ще міг опиратися любові Трампа до Путіна, вже пішли геть: радник з національної безпеки Герберт МакМастер, Держсекретар Рекс Тіллерсон, голова адміністрації президента Джон Келлі, а тепер ще й міністр оборони Джим Меттіс,

– йдеться у матеріалі.

Автори наголошують, що "тепер, через 29 років після падіння Берлінської стіни, Трамп просто вручив Москві перемогу у Холодній війні, яка була їй не по зубах".

Нагадаємо, що 19 грудня, Дональд Трамп оголосив, що військові США в Сирії перемогли терористів "Ісламської держави". Також лідер США віддав наказ вивести американське військо з країни. Таке рішення викликало неоднозначну реакцію з боку світової спільноти. Зокрема, лідер лібералів у Європарламенті Гі Вергофстадт його розкритикував – дипломат вважає, що це зробить європейців більш вразливими.



За таким рішенням Трампа послідували дві важливі відставки у Вашингтоні. Зокрема, через наміри президента США щодо Сирії вирішив залишити посаду представник США у міжнародній коаліції по боротьбі з терористичною організацією "Ісламська держава" Бретт Макгерк.



Таким чином він приєднався до міністра оборони Джеймса Меттіса, який також заявив про звільнення після оголошення президентом Трампом рішення повернути американський контингент. До слова, тоді президент США Дональд Трамп заявив, що на початку 2019 року міністр оборони країни Джеймс Меттіс піде на заслужений відпочинок, тобто на пенсію.

