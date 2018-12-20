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      "Перемога для Росії": у Європарламенті відреагували на рішення США вивести війська з Сирії

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      У Європарламенті відреагували на рішення США вивести війська з Сирії
      У Європарламенті відреагували на рішення США вивести війська з Сирії / Фото з відкритих джерел

      Лідер лібералів у Європарламенті Гі Вергофстадт розкритикував рішення США вивести своїй війська з Сирії. Дипломат вважає, що воно зробить європейців більш вразливими.

      Про це він написав у своєму Twitter.

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      Вергофстадт зазначив, що цей крок послабить європейців та стане перемогою для Росії і інших зацікавлених сторін у Сирії.

      Це перемога для Росії, Ірану, Туреччини, підтримуваних Туреччиною збройних груп та сирійського режиму. Не дивно, що це робить європейців більш вразливими - і демонструє, наскільки неправильним є те, що ми не маємо сили оборони, здатної допомогти стабілізувати наше безпосереднє сусідство,
      – написав він.

      Нагадаємо, що 19 грудня, Дональд Трамп оголосив, що військо США в Сирії перемогло терористів "Ісламської держави". Також лідер США віддав наказ вивести американське військо з країни.

      Теги: Новини політики Війна у Сирії Новини Росії Новини США Європарламент
      Джерело: 24 Канал
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