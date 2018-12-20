"Перемога для Росії": у Європарламенті відреагували на рішення США вивести війська з Сирії

Лідер лібералів у Європарламенті Гі Вергофстадт розкритикував рішення США вивести своїй війська з Сирії. Дипломат вважає, що воно зробить європейців більш вразливими.

Про це він написав у своєму Twitter.

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Вергофстадт зазначив, що цей крок послабить європейців та стане перемогою для Росії і інших зацікавлених сторін у Сирії.

Це перемога для Росії, Ірану, Туреччини, підтримуваних Туреччиною збройних груп та сирійського режиму. Не дивно, що це робить європейців більш вразливими - і демонструє, наскільки неправильним є те, що ми не маємо сили оборони, здатної допомогти стабілізувати наше безпосереднє сусідство,

– написав він.

A victory for Russia, Iran, Turkey, Turkish proxies & the Syrian regime. Unsurprisingly, it leaves Europeans more vulnerable - and shows how wrong it is that we do not have a defence force able to help stabilise our immediate neighbourhood. https://t.co/4LPB21X3dm — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) 19 грудня 2018 р.

Нагадаємо, що 19 грудня, Дональд Трамп оголосив, що військо США в Сирії перемогло терористів "Ісламської держави". Також лідер США віддав наказ вивести американське військо з країни.