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      "Победа для России": в Европарламенте отреагировали на решение США вывести войска из Сирии

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      В Европарламенте отреагировали на решение США вывести войска из Сирии
      В Европарламенте отреагировали на решение США вывести войска из Сирии / Фото из открытых источников

      Лидер либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт раскритиковал решение США вывести свои войска из Сирии. Дипломат считает, что оно сделает европейцев более уязвимыми.

      Об этом он написал в своем Twitter.

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      Вергофстадт отметил, что этот шаг ослабит европейцев и станет победой для России и других заинтересованных сторон в Сирии.

      Это победа для России, Ирана, Турции, поддерживаемых Турцией вооруженных групп и сирийского режима. Неудивительно, что это делает европейцев более уязвимыми – и демонстрирует, насколько неправильным является то, что мы не имеем силы обороны, способной помочь стабилизировать наше непосредственное соседство,
      – написал он.

      Напомним, что 19 декабря, Дональд Трамп объявил, что войско США в Сирии победило террористов "Исламского государства". Также лидер США отдал приказ вывести американские войска из страны.

      Теги: Новости политики Война в Сирии Новости России Новости США Европарламент
      Источник: 24 Канал
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