"Победа для России": в Европарламенте отреагировали на решение США вывести войска из Сирии

Лидер либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт раскритиковал решение США вывести свои войска из Сирии. Дипломат считает, что оно сделает европейцев более уязвимыми.

Об этом он написал в своем Twitter.

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Вергофстадт отметил, что этот шаг ослабит европейцев и станет победой для России и других заинтересованных сторон в Сирии.

Это победа для России, Ирана, Турции, поддерживаемых Турцией вооруженных групп и сирийского режима. Неудивительно, что это делает европейцев более уязвимыми – и демонстрирует, насколько неправильным является то, что мы не имеем силы обороны, способной помочь стабилизировать наше непосредственное соседство,

– написал он.

A victory for Russia, Iran, Turkey, Turkish proxies & the Syrian regime. Unsurprisingly, it leaves Europeans more vulnerable - and shows how wrong it is that we do not have a defence force able to help stabilise our immediate neighbourhood. https://t.co/4LPB21X3dm — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) 19 грудня 2018 р.

Напомним, что 19 декабря, Дональд Трамп объявил, что войско США в Сирии победило террористов "Исламского государства". Также лидер США отдал приказ вывести американские войска из страны.