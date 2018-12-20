"Победа для России": в Европарламенте отреагировали на решение США вывести войска из Сирии
Лидер либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт раскритиковал решение США вывести свои войска из Сирии. Дипломат считает, что оно сделает европейцев более уязвимыми.
Об этом он написал в своем Twitter.
Читайте также: Решение Трампа о выводе войск из Сирии угрожает безопасности США, – сенаторы США
Вергофстадт отметил, что этот шаг ослабит европейцев и станет победой для России и других заинтересованных сторон в Сирии.
Это победа для России, Ирана, Турции, поддерживаемых Турцией вооруженных групп и сирийского режима. Неудивительно, что это делает европейцев более уязвимыми – и демонстрирует, насколько неправильным является то, что мы не имеем силы обороны, способной помочь стабилизировать наше непосредственное соседство,
– написал он.
Напомним, что 19 декабря, Дональд Трамп объявил, что войско США в Сирии победило террористов "Исламского государства". Также лидер США отдал приказ вывести американские войска из страны.