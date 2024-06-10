Об этом рассказал спикер оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мысник. По его словам, сейчас Рыжевка - это "серая зона".

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ВСУ знали о подразделениях кадыровцев на пограничные Сумской области

Они (оккупанты – ред.) в основном выполняют прикрытие границы, второго эшелона. Также, в русской армии они как заградительные отряды используются, именно штурмовые действия им не присущи, как показывает опыт,

– сказал Мисник.

По его словам, в настоящее время в Сумской области оккупационные войска применяют как диверсионно-разведывательные группы, так и малые группы пехоты. Они могут проявлять украинские позиции артиллерии, чтобы также наносить поражение.

Впрочем, как пояснил спикер, украинской драке "применяют адекватные противодействия. Для этого не обязательно бить по нескольким пехотинцам и применять большой калибр, если можно применить FPV-дроны.

Серая зона

В то же время, Мысник подчеркнул, что сейчас Рыжковка это "серая зона", поскольку населенный пункт имеет свои географические особенности расположения. За заборами части жителей села – уже территория российского поселка Теткино.

Река Сейм, леса рядом для диверсионной работы – это благоприятные условия. Сейчас мы выстраиваем свою работу таким образом, чтобы основные задачи – это сохранение жизни наших военных, нанесение максимального поражения противнику в случае наступательных действий, то и происходит.

– объяснил он.

Населенные пункты находятся на самой границе, поэтому с наличием гражданского населения полноценное ведение огня применить невозможно. Поэтому получается, что этот населенный пункт находится в "серой зоне", однако полностью контролируют Силы обороны Украины.