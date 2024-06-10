Об этом Кадыров заявил в сети. На вброс российской пропаганды уже отреагировала местная власть Белопольской общины, где расположена Рыжевка, передает 24 Канал.

Важно У россиян есть 150 – 200 тысяч резерва, они могут попытаться прорвать границу в другом месте

Кадыров заявил о захвате Рыжевки

Кадыров поздно вечером 9 июня опубликовал пост в сети, в котором утверждал, что полк "Ахмат-Чечня" якобы "взял" за 3 дня населенный пункт Рыжевка Сумской области. Путинский прихвостень также начал хвастаться, что якобы "так будет и с другими территориями".

Бойцы полка "АХМАТ-Чечня" под командованием дорогого брата Асламбека Салиева совместно с военнослужащими других российских подразделений провели тактические действия и освободили от врага очередной населенный пункт. Это село Рыжевка, которое находится на границе с Курской областью,

– утверждает Кадыров.

Глава Чечни также опубликовал видео якобы из Рыжевки и заявил, что "украинская сторона понесла значительные потери во время масштабных спланированных наступательных действий".

Местные власти опровергли заявления Кадырова

Председатель Белопольской общины Юрий Зарко в комментарии Суспильному отметил, что российских военных в Рыжевке на Сумщине нет. Зарко также добавил, что в Рыжевке по состоянию на 22 мая 2024 года оставалось всего 7 человек.

Что известно о селе Рыжевка Село Рыжевка расположено в Сумской области на границе с Россией. Небольшое село сейчас осталось почти без людей, ведь Рыжевка – всего в 2 километрах от Курской области и граничит с российским Теткино. В населенном пункте уже давно нет света, интернета, а дорога, которая идет вдоль российской границы, заминирована. Село настолько близко граничит со страной-агрессоркой, что даже имеет общую улицу.

Смотрите на карте, где расположена Рыжевка Сумской области

В DeepState прокомментировали ситуацию в Рыжевке

Аналитики DeepState отметили, что с 2022 года ситуация в Рыжевке неизменна. Как пишут в сети, в населенный пункт регулярно заходили российские ДРГ, а село – фактически является "серой зоной".

Комментируя видео, которое опубликовал Кадыров, аналитики отметили, что это могло произойти в любой другой день, ведь Рыжевка из-за географического расположения фактически граничит с российским Теткино.

Проблема Рыжевки – географическая. Село за рекой и фактически было сателлитом целого поселка Тёткино. Большой целесообразности бросать туда силы – нет, ведь надо контролировать и Тёткино в таком случае. Планирует ли враг провести аналогичную как возле Волчанска операцию – планирует. Сделает ли он это – покажет время. И как бы там ни было, но Силы Обороны должны быть готовы и подобные движения хоть как-то, но оттягивают наши резервы с других участков,

– заявили в DeepState.