Тариф на свет может вырасти

Как рассказал для 24 Канала эксперт Геннадий Рябцев, повышение стоимости электроэнергии может произойти уже этим летом. Однако неизвестно случится это в начале июня, или в начале июля.

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Рябцев объясняет, что рост цены будет зависеть от того будет ли учитываться в тариф, кроме себестоимости электроэнергии, еще и восстановление энергетических объектов.

Геннадий Рябцев Эксперт по энергетическим вопросам Если говорить о том, на сколько, то если не учитывать средства на восстановление, то есть на поставку нового оборудования, а учитывать только себестоимость производства электрической энергии на сейчас, то можно ожидать где-то от 3,50 до 4 гривен за киловатт.

Обратите внимание! В эту стоимость входит сама цена электроэнергии, тариф на передачу и тариф на распределение.

Цена в более чем 4 гривны

В то же время стоимость киловатта в 4 гривны – это без учета нового оборудования, которое нужно для замены поврежденного.

По словам Рябцева, в случае, если в обновленный тариф на свет учтут все затраты, которые нужно нести генерирующим компаниям и операторам систем, то тогда один киловатт для потребителей будет стоить больше.

Цена может даже до 4,80 гривны за киловатт-час вырасти,

– добавляет энергетический эксперт.

То есть диапазон тарифа будет колебаться от 3,50 до 4,80 гривны, в зависимости от того, что и как будут считать в правительстве.

Напоминаем! Как сообщил Как сообщил в прямом эфире Алексей Кучеренко, первый заместитель председателя комитета Верховной рады по энергетике, в Украине намерены повысить тариф на свет для бытовых потребителей до 4 гривен. Вероятно, это произойдет с 1 июня.

Какой сейчас тариф на свет