Тариф на світло може зрости

Як розповів для 24 Каналу експерт Геннадій Рябцев, підвищення вартості електроенергії може відбутися вже цього літа. Однак невідомо трапиться це на початку червня, чи на початку липня.

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Рябцев пояснює, що ріст ціни залежатиме від того чи враховуватиметься у тариф, крім собівартості електроенергії, ще й відновлення енергетичних об'єктів.

Геннадій Рябцев Експерт з енергетичних питань Якщо казати про те, на скільки, то якщо не враховувати кошти на відновлення, тобто на постачання нового обладнання, а враховувати лише собівартість виробництва електричної енергії на зараз, то можна очікувати десь від 3,50 до 4 гривень за кіловат.

Зверніть увагу! У цю вартість входить сама ціна електроенергії, тариф на передачу та тариф на розподіл.

Ціна у понад 4 гривні

Водночас вартість кіловата у 4 гривні – це без врахування нового обладнання, яке потрібне для заміни пошкодженого.

За словами Рябцева, у випадку, якщо в оновлений тариф на світло врахують усі затрати, які потрібно нести генеруючим компаніям й операторам систем, то тоді один кіловат для споживачів коштуватиме більше.

Ціна може навіть до 4,80 гривні за кіловат-годину зрости,

– додає енергетичний експерт.

Тобто діапазон тарифу коливатиметься від 3,50 до 4,80 гривні, залежно від того, що і як будуть рахувати в уряді.

Нагадуємо! Як повідомив Як повідомив у прямому ефірі Олексій Кучеренко, перший заступник голови комітету Верховної ради з енергетики, в Україні мають намір підвищити тариф на світло для побутових споживачів до 4 гривень. Ймовірно, це відбудеться з 1 червня.

Який зараз тариф на світло