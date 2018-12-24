Трамп вручил Путину победу в холодной войне, – американские СМИ

Американцы большой ценой 71 год приближали победу над Советским Союзом и заставляли его преемницу Россию придерживаться правил. Однако Дональд Трамп смог развеять все старания США всего за два года, отдав победу в руки Путину.

Об этом пишет издание Washington Post.

Читайте также: США выводят войска из Сирии: в России оценили "правильное решение" и похвалили Трампа

Издание отмечает, что ситуация ухудшилась с решением Трампа о выводе американский войск из Сирии. Авторы материала считают, что таким решением Трамп озадачил союзников, участвовавших в кампании против "Исламского государства", бросил курдских союзников под поезд, изолировал Израиль и отдал России и Ирану весь Ближний Восток.

Телесериал "Человек в высоком замке" показывает альтернативный мир, в котором нацисты победили во Второй мировой войне. Однако нам не нужно телешоу об альтернативной истории, в которой СССР победил в холодной войне. У нас для этого есть Трамп,

– пишет издание.

В Washington Post отмечают, что "ни один советский лидер не придумал бы лучший сценарий, чем тот, который создал Трамп для Путина". Так, авторы материала отмечают, что он вбил клин между США и союзниками по НАТО, потребовал вернуть Россию в G8, из которой ее выгнали за вторжение в Украину. Кроме того, отмечает издание, продолжается российская война против соседней страны.

"Американский президент отказался от защиты прав человека, смирился с убийством американского журналиста в Саудовской Аравии и завел дружбу с диктаторами по всему миру", – говорится в Washington Post.

Ко всему прочему, как свидетельствует последний опрос Gallup, 42% избирателей-республиканцев называют Кремль союзником или другом. Четыре года назад таких было лишь 22%.

Авторы материала считают, что во время предвыборной кампании 2016 года Россия вела частные переговоры с Трампом. Со своей стороны, Трамп хвалил Путина, а его команда ослабила пункты платформы Республиканской партии, которые касались России. Washington Post отмечает, что к какому бы выводу не пришел Роберт Мюллер в своем расследовании российского вмешательства, Путин, очевидно, получил выгоду от президентства Трампа.

Так, лидера США постоянно раздражало то, что соратники настаивали на сохранении санкций против России.

Некоторые из тех, кто еще мог сопротивляться любви Трампа к Путину, уже ушли: советник по национальной безопасности Герберт МакМастер, Госсекретарь Рекс Тиллерсон, глава администрации президента Джон Келли, а теперь еще и министр обороны Джим Мэттис,

– говорится в материале.

Авторы отмечают, что "теперь, через 29 лет после падения Берлинской стены, Трамп просто вручил Москве победу в холодной войне, которая была ей не по зубам".

Напомним, что 19 декабря, Дональд Трамп объявил, что военные США в Сирии победили террористов "Исламского государства". Также лидер США отдал приказ вывести американские войска из страны. Такое решение вызвало неоднозначную реакцию со стороны мирового сообщества. В частности, лидер либералов в Европарламенте Ги Вергофстадт его раскритиковал – дипломат считает, что это сделает европейцев более уязвимыми.

За таким решением Трампа последовали две важные отставки в Вашингтоне. В частности, из-за намерения президента США по Сирии решил оставить должность представитель США в международной коалиции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" Бретт Макгерк.

Таким образом он присоединился к министру обороны Джеймсу Мэттису, который также заявил об увольнении после объявления президентом Трампом решения вернуть американский контингент. К слову, тогда президент США Дональд Трамп заявил, что в начале 2019 года министр обороны страны Джеймс Мэттис уйдет на заслуженный отдых, то есть на пенсию.