03:12
21 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Соліст для Nirvana. Клоуни під куполом Госдуми
      Вєсті Кремля
      23:07, 20 грудня
      Вєсті.UA: Український Шелдон Купер. Зірковий уряд
      Вєсті.UA
      21:57, 20 грудня
      Президент не допоміг: чому жителі Сміли вимушені сплачувати шалені борги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, 19 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Номенклатурники vs радянські люди
      Згадати все
      22:29, 18 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Трамп відправив голову Пентагону Меттіса на пенсію

      224 Читать новость на русском
      Президент США Дональд Трамп заявив, що наприкінці лютого 2019 року голова Пентагону Меттіс піде на пенсію
      Президент США Дональд Трамп заявив, що наприкінці лютого 2019 року голова Пентагону Меттіс піде на пенсію / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп заявив, що на початку 2019 року міністр оборони країни Джеймс Меттіс піде на заслужений відпочинок, тобто на пенсію.

      Відповідну заяву господар Білого дому зробив у своєму Twitter.

      Читайте також: Меттіс – аут: Трамп хоче здійснити гучну перестановку у Пентагоні

      "Генерал Меттіс піде на пенсію з відзнакою наприкінці лютого після дворічної служби в моїй адміністрації на посаді міністра оборони", – зауважив він.

      За словами американського лідера, під час роботи Меттіса на цій посаді було досягнуто величезний прогрес, особливо щодо купівлі нового бойового обладнання.

      "Генерал Меттіс дуже допоміг мені в тому, щоб змусити союзників і інші країни платити свою частку військових зобов'язань. Дякую Джеймсу за його службу", – підкреслив Трамп.

      Щодо наступника поки ще чинного очільника Пентагону, то, як переконує президент США, його ім’я буде названо найближчим часом.

      Водночас причин відставки Меттіса Трамп не назвав. Натомість сам міністр оборони заявив, що йде у відставку, аби Трамп міг знайти на цю посаду людину з більш схожими з ним поглядами, пишуть американські ЗМІ.

      Додамо, що Меттіс вже не перебуває на військовій службі, тому формулювання "вихід на пенсію" може стосуватися тільки відставки з цивільної посади міністра.

      Нагадаємо, про те, що Джеймс Меттіс очолить Пентагон стало відомо ще на початку грудня 2016 року, за кілька тижнів після перемоги Трампа на президентських виборах. Трохи згодом Трамп офіційно запропонував його кандидатуру на посаду міністра оборони.

      Хто такий Джеймс Меттіс? Це 26-й міністр оборони США з 20 січня 2017 року. Попередньо, з 2010 по 2013 роки, обіймав посаду головнокомандувача Центрального командування США. У 2007 році його було призначено верховним головнокомандувачем об'єднаного командування ОЗС НАТО з питань трансформації. До 2010 року він також за сумісництвом обіймав посаду командувача міжвидового командування збройних сил США.

      Також відомо, що він 40 років прослужив у морській піхоті. Його вважають одним з найвпливовіших лідерів покоління в оборонній сфері. За останні 20 років він брав участь у найбільших військових операціях США по всьому світу, включно з війнами у Афганістані та Іраку, де командував групами морських піхотинців. Після звільнення зі збройних сил він працював консультантом і запрошеним співробітником дослідного Центру Гувера в Стенфорді.

      Стосунки між Трампом і Меттісом погіршилися після того, як глава Білого дому розійшовся в поглядах з міністром оборони у питаннях НАТО, навчань з Південною Кореєю та ядерної угоди з Іраном.

      Теги: Новини політики Новини США Пентагон Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як суд допоміг фігуранту бурштинової справи Розенблату захиститися від НАБУ
      сьогодні , 00:07 Як суд допоміг фігуранту бурштинової справи Розенблату захиститися від НАБУ
      Ірина Шиба 151
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Тест-драйв Subaru Forester: більше комфорту та безпеки
      20 грудня , 16:00 Тест-драйв Subaru Forester: більше комфорту та безпеки
      1
      Головні новини 20 грудня: Зухвалі заяви Путіна, нова назва УПЦ МП і мораторій на землю
      20 грудня , 22:02 Головні новини 20 грудня: Зухвалі заяви Путіна, нова назва УПЦ МП і мораторій на землю
      4137
      Чому бійки в Раді – це добре і про що вони свідчать
      20 грудня , 22:00 Чому бійки в Раді – це добре і про що вони свідчать
      Артем Овдієнко 1254
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Художник показав зворушливу карикатуру на прощання Обами
       12 січня 2017 , 05:37
      Німеччина видала дозвіл на будівництво та експлуатацію "Північного потоку 2"
       27 березня , 15:04
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук