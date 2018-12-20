Трамп відправив голову Пентагону Меттіса на пенсію

Президент США Дональд Трамп заявив, що на початку 2019 року міністр оборони країни Джеймс Меттіс піде на заслужений відпочинок, тобто на пенсію.

Відповідну заяву господар Білого дому зробив у своєму Twitter.

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"Генерал Меттіс піде на пенсію з відзнакою наприкінці лютого після дворічної служби в моїй адміністрації на посаді міністра оборони", – зауважив він.

За словами американського лідера, під час роботи Меттіса на цій посаді було досягнуто величезний прогрес, особливо щодо купівлі нового бойового обладнання.

General Jim Mattis will be retiring, with distinction, at the end of February, after having served my Administration as Secretary of Defense for the past two years. During Jim’s tenure, tremendous progress has been made, especially with respect to the purchase of new fighting.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 December 2018

"Генерал Меттіс дуже допоміг мені в тому, щоб змусити союзників і інші країни платити свою частку військових зобов'язань. Дякую Джеймсу за його службу", – підкреслив Трамп.

Щодо наступника поки ще чинного очільника Пентагону, то, як переконує президент США, його ім’я буде названо найближчим часом.

....equipment. General Mattis was a great help to me in getting allies and other countries to pay their share of military obligations. A new Secretary of Defense will be named shortly. I greatly thank Jim for his service! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 December 2018

Водночас причин відставки Меттіса Трамп не назвав. Натомість сам міністр оборони заявив, що йде у відставку, аби Трамп міг знайти на цю посаду людину з більш схожими з ним поглядами, пишуть американські ЗМІ.

Додамо, що Меттіс вже не перебуває на військовій службі, тому формулювання "вихід на пенсію" може стосуватися тільки відставки з цивільної посади міністра.

Нагадаємо, про те, що Джеймс Меттіс очолить Пентагон стало відомо ще на початку грудня 2016 року, за кілька тижнів після перемоги Трампа на президентських виборах. Трохи згодом Трамп офіційно запропонував його кандидатуру на посаду міністра оборони.

Хто такий Джеймс Меттіс? Це 26-й міністр оборони США з 20 січня 2017 року. Попередньо, з 2010 по 2013 роки, обіймав посаду головнокомандувача Центрального командування США. У 2007 році його було призначено верховним головнокомандувачем об'єднаного командування ОЗС НАТО з питань трансформації. До 2010 року він також за сумісництвом обіймав посаду командувача міжвидового командування збройних сил США.



Також відомо, що він 40 років прослужив у морській піхоті. Його вважають одним з найвпливовіших лідерів покоління в оборонній сфері. За останні 20 років він брав участь у найбільших військових операціях США по всьому світу, включно з війнами у Афганістані та Іраку, де командував групами морських піхотинців. Після звільнення зі збройних сил він працював консультантом і запрошеним співробітником дослідного Центру Гувера в Стенфорді.



Стосунки між Трампом і Меттісом погіршилися після того, як глава Білого дому розійшовся в поглядах з міністром оборони у питаннях НАТО, навчань з Південною Кореєю та ядерної угоди з Іраном.