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      США виводять війська з Сирії: у Росії оцінили "правильне рішення" і похвалили Трампа

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      У Росії вважають правильним рішення Трампа щодо Сирії
      У Росії вважають правильним рішення Трампа щодо Сирії / Фото з відкритих джерел

      У Росії вважають, що виведення військ США з Сирії буде "правильним і допоможе відновленню міжнародного права в певній частині". Натомість там впевнені, що російські військові "перебувають у Сирії законно".

      Про це заявила голова Ради Федерації Валентина Матвієнко, пише ТАСС.

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      Так, коментуючи заяви президента США Дональда Трампа про намір вивести війська, Матвієнко зазначила, що "якщо таке рішення приймуть і виконають, то воно буде абсолютно правильним".

      Тому що військові підрозділи Заходу перебувають незаконно в Сирії. І якщо це (виведення військ США з Сирії – 24 Канал) трапиться, то буде відновлено міжнародне право в цій частині,
      – стверджує вона.

      При цьому Матвієнко підкреслила, що дії Росії в Сирії "ніяк не пов'язані з діями США". Це вона пояснила тим, що представники збройних сил РФ нібито прибули туди "на запрошення сирійського керівництва".

      Нагадаємо, що 19 грудня, Дональд Трамп оголосив, що військові США в Сирії перемогли терористів "Ісламської держави". Також лідер США віддав наказ вивести американське військо з країни. Таке рішення викликало неоднозначну реакцію з боку світової спільноти. Зокрема, лідер лібералів у Європарламенті Гі Вергофстадт його розкритикував – дипломат вважає, що це зробить європейців більш вразливими.

      За таким рішенням трампа послідували дві важливі відставки у Вашингтоні. Зокрема, через наміри президента США щодо Сирії вирішив залишити посаду представник США у міжнародній коаліції по боротьбі з терористичною організацією "Ісламська держава" Бретт Макгерк.

      Таким чином він приєднався до міністра оборони Джеймса Меттіса, який також заявив про звільнення після оголошення президентом Трампом рішення повернути американський контингент. До слова, тоді президент США Дональд Трамп заявив, що на початку 2019 року міністр оборони країни Джеймс Меттіс піде на заслужений відпочинок, тобто на пенсію.

      Теги: Війна у Сирії Дональд Трамп Новини політики Новини США Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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