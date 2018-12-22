12:47
22 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ненормативна лексика Путіна. Важка доля російського Діда Мороза
      Вєсті Кремля
      22:10, 21 грудня
      Вєсті.UA: Протести прихожан Московського патріархату. Побиття Шуфрича у Раді
      Вєсті.UA
      20:20, 21 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Путін міг наказати Трампу вивести війська з Сирії, – Яковина

      1282 Читать новость на русском
      Дональд Трамп та Володимир Путін
      Дональд Трамп та Володимир Путін / Фото з відкритих джерел

      Росія хоче закінчити сирійську війну успішно для себе і своїх союзників. Американці цьому заважають, тому президент РФ Володимир Путін міг наказати президенту США Дональду Трампу вивести війська з Сирії.

      Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" автор та політичний оглядач Іван Яковина.

      Читайте також: Трамп і Путін могли домовитися про Сирію і Україну?

      Яковина впевнений, що Дональд Трамп працює на Москву, тому такий наказ міг бути.

      За словами політичного оглядача, головна міжнародна подія останніх днів – це абсолютно несподіване рішення Дональда Трампа вивести американські війська з Сирії, про підготовку цього рішення ніхто нічого не знав заздалегідь.

      Що станеться, коли вони підуть? Головні союзники США в цій війні – курди. Зараз їх з неба прикриває американська авіація. Зараз же на курдів тут же нападе Туреччина, яка вважає їх терористами і бойовиками. Швидше за все, цей народ чекає ще один геноцид. Без американської допомоги проти Туреччини їм не вистояти. Простіше кажучи, США кидають своїх союзників на вірну смерть,
      – наголосив Яковина.

      "Трамп просто зваляв дурня! Він згадав, що обіцяв вивести війська з Сирії. Нещодавно він поговорив з Ердоганом, який пообіцяв зберегти там порядок, ну Трамп і вирішив, що треба війська виводити. Ось і все – ніякої конспірології, це звичайна людська тупість", – відповів політичний оглядач.

      І додав, що вся ця історія ще раз доводить одну важливу річ – або нинішній президент США є іноземним агентом і працює на інші уряди – турецьке, російське, саудівський – або він просто феноменальний бовдур. 

      Відео повного випуску відеоблогу "Безумный мир" з Іваном Яковиною за 22 грудня 2018

       

      Теги: Новини політики Володимир Путін Дональд Трамп Війна у Сирії Новини Росії Новини США Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Трамп против Америки или почему он вывел войска из Сирии
      сьогодні , 09:00 Трамп против Америки или почему он вывел войска из Сирии
      Іван Яковина 944
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Як доглядати за зубами, щоб не ходити до стоматолога
      сьогодні , 15:00 Як доглядати за зубами, щоб не ходити до стоматолога
      1
      Новый градостроительный ДБН: нормы действуют несмотря на продолжение рейдерской атаки на реформы
      сьогодні , 08:40 Новый градостроительный ДБН: нормы действуют несмотря на продолжение рейдерской атаки на реформы
      Лев Парцхаладзе 384
      Головні новини 21 грудня: МВФ перерахував Україні транш і катастрофа Ан-26 із росіянами у Конго
      21 грудня , 22:14 Головні новини 21 грудня: МВФ перерахував Україні транш і катастрофа Ан-26 із росіянами у Конго
      4186
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Вбивство російських журналістів у Африці: чим вони займалися у ЦАР до загибелі
      1 серпня , 10:21
      Художник показав зворушливу карикатуру на прощання Обами
       12 січня 2017 , 05:37
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук