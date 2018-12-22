Путін міг наказати Трампу вивести війська з Сирії, – Яковина

Росія хоче закінчити сирійську війну успішно для себе і своїх союзників. Американці цьому заважають, тому президент РФ Володимир Путін міг наказати президенту США Дональду Трампу вивести війська з Сирії.

Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" автор та політичний оглядач Іван Яковина.

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Яковина впевнений, що Дональд Трамп працює на Москву, тому такий наказ міг бути.

За словами політичного оглядача, головна міжнародна подія останніх днів – це абсолютно несподіване рішення Дональда Трампа вивести американські війська з Сирії, про підготовку цього рішення ніхто нічого не знав заздалегідь.

Що станеться, коли вони підуть? Головні союзники США в цій війні – курди. Зараз їх з неба прикриває американська авіація. Зараз же на курдів тут же нападе Туреччина, яка вважає їх терористами і бойовиками. Швидше за все, цей народ чекає ще один геноцид. Без американської допомоги проти Туреччини їм не вистояти. Простіше кажучи, США кидають своїх союзників на вірну смерть,

– наголосив Яковина.

"Трамп просто зваляв дурня! Він згадав, що обіцяв вивести війська з Сирії. Нещодавно він поговорив з Ердоганом, який пообіцяв зберегти там порядок, ну Трамп і вирішив, що треба війська виводити. Ось і все – ніякої конспірології, це звичайна людська тупість", – відповів політичний оглядач.

І додав, що вся ця історія ще раз доводить одну важливу річ – або нинішній президент США є іноземним агентом і працює на інші уряди – турецьке, російське, саудівський – або він просто феноменальний бовдур.

Відео повного випуску відеоблогу "Безумный мир" з Іваном Яковиною за 22 грудня 2018