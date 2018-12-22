Путин мог приказать Трампу вывести войска из Сирии, – Яковина

Россия хочет закончить сирийскую войну успешно для себя и своих союзников. Американцы этому мешают, поэтому президент РФ Владимир Путин мог приказать президенту США Дональду Трампу вывести войска из Сирии.

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказывает автор и политический обозреватель Иван Яковина.

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Яковина уверен, что Дональд Трамп работает на Москву, поэтому такой приказ мог быть.

По словам политического обозревателя, главное международное событие последних дней – это абсолютно неожиданное решение Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии, о подготовке этого решения никто ничего не знал заранее.

Что произойдет, когда они уйдут? Главные союзники США в этой войне – курды. Сейчас их с неба прикрывает американская авиация. Сейчас же на курдов тут же нападет Турция, которая считает их террористами и боевиками. Скорее всего, этот народ ждет еще один геноцид. Без американской помощи против Турции им не выстоять. Проще говоря, США бросают своих союзников на верную смерть,

– отметил Яковина.

"Трамп просто свалял дурака! Он вспомнил, что обещал вывести войска из Сирии. Недавно он поговорил с Эрдоганом, который пообещал сохранить там порядок, ну Трамп и решил, что надо войска выводить. Вот и все – никакой конспирологии, это обычная человеческая глупость" – ответил политический обозреватель.

И добавил, что вся эта история еще раз доказывает одну важную вещь – или нынешний президент США является иностранным агентом и работает на другие правительства – турецкое, российское, саудовское – или он просто феноменальный болван.

Видео полного выпуска видеоблога "Безумный мир" с Иваном Яковиной по 22 декабря 2018