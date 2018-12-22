Трамп против Америки или почему он вывел войска из Сирии

Главное международное событие последних дней – это совершенно неожиданное решение Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии. О подготовке этого решения никто ничего не знал заранее.

Государственный департамент, ЦРУ, министр обороны, советник президента по национальной безопасности, Сенат и Палата представителей уже заявили, что ничего не знали о предстоящем выводе войск.

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Хочу процитировать Николаса Эраса – специалиста по Ближнему Востоку в вашингтонском исследовательском центре New American Security: "Тут все поражены и сбиты с толку. Особенно те люди в Белом доме, которые профессионально заняты Сирией и Ираком".

И не только они! Я сам по образованию арабист, поэтому немного разбираюсь в ближневосточных делах. Так вот, когда я услышал новость о выводе американских войск из Сирии, я на самом деле не поверил своим ушам.



Война в Сирии

Попробую объяснить, откуда такое удивление. Решение о выводе двух тысяч спецназовцев из восточной и северной Сирии имеет смысл лишь в одном случае. Если вы хотите причинить максимальный ущерб интересам США и Израиля в этом регионе. Союзники американцев пострадают, а враги – очень много выиграют и усилятся.

Смотрите, какими будут последствия. Американцы сейчас стоят за Евфратом, в восточной Сирии, как предохранитель. Они не дают возможности стокнуться в драке самым разным силам.

Что произойдет, когда они уйдут? Главные союзники США в этой войне – курды. Сейчас их с неба прикрывает американская авиация. Помните, как она уничтожила отряды российских наемников из "Вагнера", когда те хотели отбить у курдов нефтяное месторождение? Вот так, в связке, они и работали.

Сейчас же на курдов, тут же нападет Турция, которая считает их террористами и боевиками. Скорее всего, этот народ ожидает еще один геноцид. Без американской помощи против Турции им не выстоять. Проще говоря, США бросают своих союзников на верную смерть.

Дальше. "Исламское государство". Трамп объявил, что оно полностью разбито, поэтому американцам в Сирии делать нечего. Однако, по оценкам Пентагона, в Сирии и Ираке и сейчас находится около 30 тысяч боевиков "ИГ". У них не было и надежды на спасение, они готовились к героической смерти во имя джихада.

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Теперь же Трамп дал им надежду. Американские войска улетят домой, курды убегут на север защищать свои дома от турецких захватчиков. "Исламское государство" сможет спокойно вернуться на только что потерянные им земли. И вот оно снова есть! Для морального духа религиозной армии ничего лучше придумать нельзя. Они стопроцентно решат, что их спас сам Аллах. И снова начнется возрождение этого чертова халифата.

Третье, и очень важное. Уже очень давно, много десятилетий, у "Исламской республики" Иран есть голубая мечта. Она заключается в создании так называемого "шиитского полумесяца". Что это такое? Это непрерывная территория под контролем шиитов – от Пакистана и Индийского океана на востоке до Ливана и Средиземного моря на западе.



Дональд Трамп

В результате войн и революций последних лет этот полумесяц почти сложился. Он идет из Ирана в Ирак, потом в Сирию, а оттуда – в Ливан. Последним недостающим элементом этого паззла была восточная Сирия, где сидели курды и американцы. Они блокировали реализацию этой мечты. Этой стратегической цели. Этого главного смысла всех шиитских войн и страданий.

И вот теперь американцы уходят и курды – вслед за ними. Путь открыт. Открывается прямое наземного транспортное сообщение между Индостаном и Средиземноморьем. Оттуда уже есть выход и в южную Европу и в северную Африку.

Этот шиитский полумесяц разрежет надвое суннитский мир - Турция останется к северу от него, арабский мир - к югу. Иран получит возможность строить нефте- и газопроводы, ведущие сразу к Средиземному морю. Он не будет зависеть от ситуации в Персидском заливе и в Красном море.

В общем, подарок Трампа Ирану просто невозможно переоценить. Это как объединение Германии или даже круче.

И тут еще один момент: как вы думаете, отнесется ко всему этому Израиль? Мало того, что Иран многократно усиливается, он еще и получает прямой наземный доступ к израильской границе. Иранские войска и техника в случае необходимости смогут просто посуху за один день доехать до Голанских высот в Сирии или Ливане.

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Для Израиля это вообще не шутки. Я думаю, израильтяне сейчас изо всех сил будут стараться отговорить Трампа от вывода войск из Сирии. Для них это вопрос национального выживания.

Вомзожно, у Иерусалима что-то и получится. Тем более, что уговаривать Трампа передумать будут и дома. Военные расскажут, что он усиливает "ИГ" и Иран, дипломаты объяснят, что после ножа в спину курдам все остальные союзники перестанут верить США. Экономисты пояснят значени шиитского коридора для мировой экономики.

Ну а пока многие гадают: с чего Трамп вообще пошел на этот вывод? Сам он говорит, что раз "ИГ" побеждено, то и войскам в Сирии делать нечего, он хочет вернуть своих ребят домой.

Тут сразу вопрос: почему именно из Сирии, где они очень нужны и где война складывается очень успешно? Почему не из Афганистана, где войск намного больше, война идет 17 лет, причем Америке светит поражение?

Кроме того, в Ираке сейчас шесть тысяч американцев. Их Трамп не трогает, а вот две тысячи в Сирии ему почему-то захотелось вернуть домой!

Объяснений тут может быть несколько. Во-первых, требование Путина. Россия хочет закончить сирийскую войну успешно для себя и своих союзников. Американцы этому мешают, поэтому Путин мог приказать Трампу вывести войска. Я уверен, что Трамп работает на Москву, поэтому такое приказание могло быть.



Дональд Трамп и Владимир Путин

Во-вторых, есть версия о том, что Трамп договорился с Эрдоганом насчет убийства саудовского журналиста. Турция давно хотела разобраться с курдами в северной Сирии. Но американцы их защищали. Сейчас они могли сделать такой размен: Анкара не публикует записи убийства саудовцами журналиста в Стамбуле, а США в обмен разрешают уничтожить курдов.

Для Трампа, который дружит с саудовским принцем, отдавшим приказ убить журналиста, было очень важно, чтобы эта запись не была опубликована. Вот он и расплатился за молчание Анкары жизнями своих союзников курдов.

В-третьих, есть и еще одна версия: Трамп просто свалял дурака! Он вспомнил, что обещал вывести войска из Сирии. Пару дней назад он поговорил с Эрдоганом, который пообещал сохранить там порядок, ну и решил, что надо войска выводить. Вот и все – никакой конспирологии. Обычная человеческая тупость. Тоже может быть.

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Но в целом вся эта история еще раз доказывает одну важную вещь. Либо нынешний президент США является иностранным агентом и работает на другие правительства – турецкое, российское, саудовское – неважно. Либо он просто феноменальный болван.

И это - очень грустно!

Бесхозный Пентагон

Знаете, одно очень важное последствие у решения Трампа уже есть. В ночь на 21 декабря в отставку подал Джеймс Мэттис – министр обороны США. По его собственым словам, он не разделяет взглядов Трампа на внешнюю политику и развитие армии, поэтому дает ему возможность подыскать себе другого министра.



Дональд Трамп и Джеймс Мэттис

Что это такое? Это вежливая форма сказать "Наш президент окончательно рехнулся, и я не хочу участвовать в его работе по уничтожению Соединенных Штатов".

Почему это важно? Тут несколько причин. Первое. Мэттиса некем заменить. Все более или менее разумные политики и Вашингтоне выступают категорически против вывода войск из Сирии. Никто не хочет участвовать в разрушении американской внешней политики.

Соответственно, нормального человека на пост министра обороны просто не найти. Какого-нибудь странного фрика – можно. Но его в должности не утвердит Сенат. В результате Пентагон останется безсхозным. Америка будет жить без министра обороны. Такого не было никогда, но вот сейчас –будет. Ну если только Трамп не решил назначить на этот пост какого-нибудь выпускника Рязанского училища ВДВ.

И второе: несмотря на прозвище "Бешеный Пес" генерал Мэттис был последним разумным, спокойным голосом в окружении Трампа. Он мог остановить президента от идей типа нанести ядерный удар по Северной Корее или начать войну против Ирана. Трамп еще мечтал о вторжении в Венесуэлу, Мэттис от этого его тоже отговорил.

Я боюсь, что без него Трамп и вовсе сорвется с катушек. Никто не сможет остановить его сумасшедшие порывы. Это очень опасно для всего мира. И это все понимают. Когда стало известно об отставке Мэттиса, индекс Доу Джонса обвалился сразу на 500 пунктов. Большой бизнес чувствует, что надвигается огромная туча. На букву Ж.

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Вы знаете, мне иногда кажется, что я знаю, как закончится президентсво Дональда Трампа. Ему все надоест, он факелом подожжет Белый Дом и в самолете "Аэрофлота" с диким хохотом улетит в Ростов-на-Дону.