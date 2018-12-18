Зачем народу бесполезный Путин и почему все бросили Трампа

Российскую Федерацию очень быстро берут под свой полный контроль демоны и черти из ада. Там пробуждается зло – древнее, хтоническое, инфернальное, ненавидящее все живое, все доброе и все светлое.

Пробуждение зла в России

Примерно такое мнение буквально несколько дней назад в интервью "Эху Москвы" высказал один из лучших российских политологов Валерий Соловей. Тут я бы хотел его процитировать: "Зло усиливается. Это, если хотите, почти как в трилогии "Властелин колец". И нам предстоят два-три очень тяжелых года чрезвычайно, когда это будет становиться всё более ощутимым, и когда каждому, кто пытается быть честным человеком, придется сделать свой выбор."

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При том он сказал, что у этого метафизического зла есть вполне реальные исполнители. Проще говоря, это люди, которые добровольно и сознательно стали проводниками темной антигуманной воли вселенской мерзости. Соловей не стал называть имен этих людей, но из контекста его выступления можно понять, что это руководители Российской Федерации, а также те, кто им помогает и с ними сотрудничает.

Тут я с уважаемым политологом полностью согласен. Власть в России и правда захватили темные силы, которые делают все возможное для уничтожения жизни как внутри страны, так и за ее пределами.

Ну смотрите, что там происходит. Путин и его друзья намерены выжать все, что только можно из местного населения.



Путин и его друзья намерены выжать все, что только можно из местного населения

Первым делом, ему повысили пенсионный возраст: россияне должны всю жизнь работать и платить государству. На пенсию они могут выходить мертвыми, чтобы государству не пришлось чего-либо платить им.

Для подрыва экономической самостоятельности людей резко повысили налоги, например, НДС. Теперь там все работающие люди платят государству намного больше, чем раньше. Да и неработающие тоже – они платят повышенные акцизы и косвенные налоги.

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Молодежи, чтобы не думала, запрещают слушать очень популярный в России рэп, поскольку там есть тексты с острым социальным содержанием.

Для максимально быстрого вымирания стариков по всей России закрываются больницы и поликлиники, людям перестают выдавать бесплатные лекарства. При этом все население должно быть максимально глупым. Для этого в России закрывают массово школы. Более того, уровень культуры должен быть минимальным. Для этого Путин только что предложил закрыть кучу театров.

Помимо этого по всей стране российская власть создает сеть гигантских мусорных свалок. Они призваны отравлять и уничтожать не только местных жителей, но и природу вокруг себя. Эти люди на полном серьезе ненавидят даже леса, деревья, зверей каких-то там. С их точки зрения буквально все живое должно быть либо уничтожено, либо мутировать в каких-то уродцев, в гоблинов. При этом россиянам усиленно объясняют, что все это – очень хорошо и правильно.



Россияне должны всю жизнь работать и платить государству, а на пенсию выходить мертвыми

Сначала сразу несколько чиновников объявили, что государство россиянам вообще ничего не должно, а вот они государству должны всё. Начались скандалы. Люди подумали, что чиновники массово стали сходить с ума. Но на самом деле они говорят именно то, что велено. Ибо уже сам Путин сказал, что ничего хорошего от государства россиянам ждать не следует. Он даже посоветовал своим подданным вспомнить большевистские песни: "Никто вам не поможет: ни бог, ни царь и не герой".

Тут возникает законный вопрос: а зачем тогда народу нужен Путин? Не проще ли выкинуть его на помойку, если от него нет никакой пользы? Большевики, которых он так любит, об этом тоже песни пели.



Тот самый текст песни, на которую ссылался Путин, имеет важное продолжение

Политолог Соловей считает, что в России постепенно накапливается критическая масса недовольства людей. Он, конечно, не может влух сказать, во что выльется это недовольство. Его бы посадили за такое. Речь идет о внезапном социальном взрыве, как это было в 1991 году, например. Или даже похуже.

Но в любом случае народ начнет возмущаться лишь только через год или два. До этого все будут продолжать оставаться в анабиозе. Надежда разве что на олигархов, которые немного более активны, чем остальные россияне.

Есть, правда, один момент, способный спровоцировать волнения чуть пораньше. Сейчас Госдума предложила полностью отключить Россию от интернета. Думаю, в этой ситуации у многих начнутся серьезные ломки – люди пойдут на улицы протестовать.

Я бы очень хотел, чтобы люди выкинули зло, захватившее власть в России. Ибо если они его не остановят там, оно неизбежно начнет все активнее вылезать наружу и станет очень опасной проблемой для всего остального мира.



Пока во Франции. Но если в России отключат интернет...

Веселье в Вашингтоне

Пока в России идет борьба со злом, в США продолжается война против глупости! Последние вести с фронтов: по официальным данным, уже сейчас под следствием находится целая группа организаций, связанных с президентом Трампом. А именно – его предвыборный штаб, его переходная команда, его администрация, его корпорация, его инаугурационная команда и фонд имени Трампа. Всех их подозревают в криминале.

Уже признались в престулпниях личный юрист Трампа, начальик штаба его кампании, советник по национальной безопасности. Начали сотрудничать со следствием личный финансист Алан Вайсельберг и главный друг в мире СМИ Дэвид Пеккер. Личный юрист и решала Майкл Коэн уже получил три года за преступление, которое ему велел совершить Трамп. Это означает, что Трампа можно тут же сажать на три года в любой момент по окончании его президентства.

Смотрите, какое классное преступление: "Президент США приказал сделать нелегальные платежи из своего предвыборного фонда порнозведзе и модели "Плейбоя". Он хотел купить их молчание о сексуальных отношениях, в которых они находтились, когда Трамп был женат, а его супруга была беременной, вынашивая их сына".



Под следствием – целая группа организаций, связанных с президентом Трампом

Это звучит, как сценарий плохого кино категории "Б". Но это правда. Реальность, в которой мы живем.

Американские юристы уже предлагают Трампу заключить соглашение со следствием, чтобы не попасть в тюрьму после ухода из Белого Дома. Со сделкой можно получить три года, пять лет. Без нее будет и 10, и 15, и пожизненное. Помиловать себя он может, но только по федеральным преступленям. По преступлениям против законов штатов – нельзя.

Тюрьма для президента – не такая уж и фантастика. Бывший госсекретарь Тиллерсон сказал, что Трамп постоянно хотел нарушать законы. Из-за этого Тиллерсон даже назвал Трампа при людях "чокнутым придурком". Трамп в ответ обозвал госсекретаря "тупым, как булыжник" и "адски ленивым". Согласия они не достигли. От соглашения со следствеим Трамп тоже пока отказывается. И это происходит на фоне приближения США к ужасной пропасти.



"Тупой, как булыжник" с "Чокнутым придурком" обсуждают государственные вопросы

Смотрите: президент не может достичь соглашения с парламентом по бюджету. Трамп требует пять миллиардов долларов на строительство стены на границе Мексики. Демократы денег не дают, так как считают стену бесполезной. При этом напоминают, что он обещал заставить Мексику заплатить за стену.

Трамп говорит, что без ассигнований на стену не подпишет бюджет. Это означает, что правительство США прекратит работу. Сначала – организации типа архивов и национальных парков и монументов, потом – более серьезные госструктуры, потом – все остальное. Страна останется без управления. Этого все боятся, но никто не собирается отступать.

Бизнес в панике. Во-первых, Трамп начал торговую войну со всем миром. Одного этого достаточно для плохого настроения. Но это не все. Главный биржевой индекс мира – Dow Jones – лихорадит, его рвет и швыряет вверх и вниз. Без бюджета и правительства в США в любой момент может начаться чудовищный финансовый кризис, который за один день расползется на весь мир.



Даже глава администрации Трампа Джон Келли собирает вещи и убегает в отставку

При этом в Белом Доме уже нет адекватного человека, чтобы остановить это безумие. Последний нормальный – глава администрации Джон Келли – собирает вещи. Он уже написал заявление и с 1 января уходит – точнее, убегает – в отставку с худшей работы в его жизни – это его слова. Замену ему Трамп так и не нашел. Адекватные люди реально просто боятся связываться с президентом, который явно сходит ума.

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По утрам он уже не работает. Начинает часа в два дня. Допоздна один смотрит телевизор и ест гамбургеры в Белом Доме, пишет в твиттер всякую ахинею. Все его бросили, даже жена, наслушавшись историй о порнозвездах, избегает его.

Капитан гигантского корабля заперся один в рулевой рубке, сидит на кушетке перед зомбоящиком, ничего не делает и ничего не планирует делать. Корабль без управления несется по волнам.

Ничего ужасного пока не произошло, но в любой момент на горизонте может появиться шторм или рифы. Или вражеский корабль. И вот тогда могут начаться очень серьезные проблемы. А если проблемы будут у США, то они будут и у всего остального мира. Включая, конечно, и нас с вами.