Какой травли подверглась актриса в Египте из-за откровенного платья

Руководители очень многих стран мира сейчас поняли, что управлять своими народами намного проще, когда эти народы находятся во тьме невежества, религии и духовных скреп. Одним из яркий примеров является нищий, но невероятно духовный Египет, где на этой неделе случился очень показательный скандал.

Тьма египетская

Местная популярная киноактриса Рания Юсеф оказалась под следствием за нарушение норм общественной морали. Преступление ее по нашим меркам просто смехотворное.

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На церемонии открытия Каирского кинофестиваля актриса надела полупрозрачное платье. На мой взгляд – довольно дурацкое, но это не повод сажать ее в тюрьму!



Киноактриса Рания Юсеф

По мнению местных религиозных авторитетов и защитников духовных скреп, Рания Юсеф оскорбила своим видом весь Египет, и должна понести наказание. Месное правительство, которое ничего не может сделать с террористами и коррупцией, моментально встало на сторону буйных поборников морали.

Генеральный прокурор за один день состряпал обвинение и направил его в суд. Если ничего не изменится, то актрису будут судить уже в начале января. В случае, если ее признают виновной, (а это, конечно, произойдет), ей светит до шести лет тюремного заключения.

Она, кстати, пыталась извиняться, написала, что не хотела никого оскорбить и оделась как на любой другой международный кинофестиваль, но едва ли ей это поможет. Формально светский Египет на деле стал страной победившей духовности, так сказать. Это еще одно доказательство того, что мир катится во тьму властного беззакония, религиозного мракобесия и пренебрежения правами человека. Спасти цивилизацию от гибели будет почти невозможно.

Президент с того света

Так исторически сложилось, что основными поставщиками международных новостей у нас являются Европа да Америка. Ну, иногда Китай с Ближним Востоком. Однако остальной мир не стоит на месте, там тоже происходит много дикого и даже безумного. Мне, например, очень понравилась история из Нигерии, где местный президент, можно сказать, восстал из мертвых.

Мохаммаду Бухари, которому сейчас 75 лет, стал президентом в 2015. И почти сразу после инаугурации выяснилось, что он тяжело болен (чем именно – так ни разу и не сказали). После этого он стал время от времени выезжать за границу на лечение. Причем всякий раз уезжал он надолго – как минимум на несколько месяцев.



Мохаммаду Бухари

При этом Бухари вел довольно разумную политику, массовых казней не устраивал, боролся, как умел, с коррупцией. Поэтому население Нигерии спокойно относилось к долгим периодам его отсутствия. Все было сравнительно неплохо, а по африканским меркам – вообще отлично. Ситуация изменилась в начале 2018 года. Бухари вернулся из очередной медицинской поездки в Лондон и заявил, что его состояние значительно улучшилось.



Президент Нигерии

И вы знаете, не врал: по одному его внешнему виду было понятно, что дела пошли на поправку. Из дряхлого старика волшебным образом он превратился в довольно крепкого мужичка. Можно сказать, совсем другой человек! Собственно, именно это в Нигерии многие люди и сказали. По стране пошел слух о подмене. Новый Бухари настолько сильно отличался от старого, что интернет заполонили ролики о захвате власти в стране двойником президента.

Кто-то даже нашел (или придумал) имя этого двойника – Джубрил Суданский. Авторы роликов утверждали, что настоящий Бухари умер в Лондоне, а на его место зловещие элиты поставили постороннего человека. Авторы видео сравнивали форму глаз, ушей, бровей старого и нового президентов, делая однозначный вывод – царь ненастоящий!

Президенту в этой ситуации стало совсем непросто. Если человек умер, то доказать это можно, предъявив труп. Но что предъявлять, если человек жив? Нынешнее его тело доказательством не считается, так как на прежнее оно не похоже, да и вообще считается двойником.

До недавнего времени это не вызывало никаких проблем, но сейчас в Нигерии начинается предвыборная кампания. В феврале 2019 года Бухари хочет переизбраться. Ему очень сложно будет это сделать, если все будут думать, что страной управляет двойник из другой страны.

Поэтому президент Нигерии выпустил официальное заявление с удивительным заголовком. Я ничего подобного не припомню. Звучит он так: "Это – настоящий я. Президент Бухари отвечает на слухи о клонировании". В заявлении он утверждает, что не умер, что никто него не держит в темнице, и что страной управляет именно тот человек, которого нигерийцы избрали своим президентом. Он также сказал, что издеваются над ним только его внуки, которых становится все больше. Кроме того, уже вскоре, 17 декабря, собирается отпраздновать свой 76-й день рождения.

Заявление хорошее, но непонятно, как оно должно повлиять на тех, кто верит в двойника и все прочее. Боюсь, что до конца дней ему придется жить в атмосфере всеобщей подозрительности. А все почему? Не надо было скрывать от населения информацию о своей болезни. Если бы он честно всем все рассказывал, то и доверия к нему было бы намного больше. Сейчас же нигерийцы могут наказать Бухари за скрытность и не переизбрать его своим лидером.

Конец Цивилизации

Всемирно известный британский натуралист сэра Дэвида Аттенборо, выступая на конгрессе защитников природы в польском Катовице, сделал чудесное предсказание. Он объявил, что гибель человеческой цивилизации уже ясно различима на горизонте. По его мнению, это обязательно произойдет, если мы немедленно не возьмемся за ум и не займемся проблемой глобального изменения климата.



Дэвид Аттенбор

Аттенборо – один из наиболее авторитетных людей в мире в области охраны природы и защиты окружающей среды. Несколько поколений британцев, американцев и жителей других стран мира выросли на его документальных фильмах о дикой природе. Он, можно сказать, стал родоначальником этого жанра. Королева Елизавета II именно за это и сделала его рыцарем Британской империи, дав ему титул сэра.

Аттенборо прекрасно знает о своей репутации и очень дорожит ею. И уж тем более он не будет делать поспешных и глупых заявлений в возрасте 92 лет. Соответственно, мы совершенно спокойно можем доверять человеку, который знает о состоянии природы больше кого бы то ни было на этой планете. Человеческая цивилизация действительно оказалась под угрозой уничтожения из-за нашего дикого, хищнического отношения к природным ресурсам. Мы стали как болезнь, которая уничтожает все живое на своем пути.

Аттенборо выразил надежду, что все еще можно изменить, а процесс гибели цивилизации развернуть, если мировые лидеры проявят лидерские качества и государственную мудрость. Если они просто смогут заглянуть на лет 20 вперед.

Тут я оптимизма Аттенборо не разделяю. Я совершенно уверен, что гибель человеческой цивилизации уже не остановить. Причем дело не в том, что уже поздно дергаться – что-то сделать, наверное, можно. Дело в том, что почти всеми странами мира управляют полные идиоты и отъявленные мерзавцы. Ожидать от них лидерства или мудрости просто нет смысла.

Поэтому наша цивилизация и обречена на скорую гибель – в полном соответствии с предсказанием сэра Дэвида Аттенборо.