Результаты саммита G20: что связывает Путина и принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана

Главное внешнеполитическое событие последних дней – это саммит G20 в Аргентине, на который съехались многие мировые лидеры. Их участники толкают друг другу пафосные речи о глобальных проблемах, хотя прекрасно понимают, что через пять минут никто даже и не вспомнит об их содержании.

По окончанию саммита лидеры государств обычно подписывают какую-нибудь общую декларацию за все хорошее и против всего плохого. Уверен, что сами они её даже не читают, поскольку там из года в год пишут почти одно и то же.

Читайте также: Ловушка для президента США: почему Трампу может угрожать импичмент

Но это часть ритуала, от неё никуда не деться. Президентам, премьерам и королям приходится делать вид, что они не просто съехались поболтать, а, наоборот, работают. Но на самом деле, реальная политика и дипломатия происходят как раз в кулуарах, во время неформальных бесед.



Участники саммита G20 в Аргентине

Журналистов интересует, кто с кем встретился и не встретился, что они сказали друг другу, как себя вели, какое у них было настроение. Вот по таким индикаторам обычно и судят о состоянии дел в мировой политике. На этот раз было несколько моментов, которые заслуживают внимания.

Многие СМИ пристально наблюдали за наследным принцем и фактическим правителем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом.



Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд

Всем было интересно, как мировые лидеры будут вести себя с человеком, который отдал приказ убить своего политического противника, распилить его на куски и растворить в кислоте.

Вот сами подумайте: вы бы стали общаться с таким человеком? Я бы, наверное, не стал. Как и большинство руководителей мировых государств. Они не убегали от принца Мухаммеда, но делали вид, что его не существует.

В его сторону даже не смотрели, чтобы лишний раз не возникало необходимости жать ему руку или здороваться с ним. Впрочем, одно исключение было: президент России Владимир Путин.



Владимир Путин и Мухаммед ибн Салман

Юмористы всего мира пошутили на тему того, что два убийцы были счастливы увидеть друг друга. Они больше не одиноки. К тому же, у них теперь есть о чем поговорить. Принц и Путин могут обсудить, как лучше убивать политических оппонентов за границей. Российский президент предпочитает не пилу и кислоту, а отравляющие вещества – полоний-210, "Новичок" и тому подобное.

Но вот и сошлись два одиночества. Раньше Москва и Эр-Рияд были в крайне сложных отношениях. От войны в Сирии до отношений с Ираном – у них везде у них были противоположные взгляды, но теперь все может поменяться. Для всего мира это не очень хорошо. Россия и Саудовская Аравия вдвоем могут манипулировать мировыми ценами на нефть и портить жизнь всяким западными либералам, которые все время учат их жить.

Один их этих либералов начал ругать принца Мухаммеда прямо в Аргентине. Французский президент был очень недоволен тем, что Мухаммед его не слушается, говорил, о большом волнении. Принц ему ответил, что всё под контролем.



Президент Франции Эммануэль Макрон

Тут, кстати, забавный момент: у садиста и убийцы Мухаммеда дома действительно всё хорошо, а вот у демократа и либерала Макрона полиция из последних сил избивает сограждан, протестующих против повышения цен на топливо.

Эти беспорядки уже называют самыми масштабными за последнее десятилетия, французы – молодцы, майданят на всю катушку. Более того, они уже открыто планируют отправить своего любимого президента на гильотину. Это у них такая добрая национальная традиция.

И милый разговор Макрона с главным саудовским душителем оппозиции явно не добавил популярности французскому лидеру на родине. Обожающие драму французы уже ругают своего лидера за эту беседу.

Не меньше внимания привлекла и встреча, которая не состоялась в Буэнос-Айресе. Американский президент Дональд Трамп до минимума сократил свою программу на саммите. Он уехал раньше времени и отказался проводить полноценные переговоры сразу с несколькими мировыми лидерами, в том числе с Владимиром Путиным.



Дональд Трамп на саммите G20

По словам Трампа, единственная причина отказа от встречи с российским лидером – это захват россиянами украинских кораблей и моряков в Черном море. Трамп сказал, что не будет говорить с Путиным, пока моряки находятся в плену.

Однако этому заявлению Трампа в США мало кто поверил. Наблюдатели заметили причину: у Трампа дома, в Вашингтоне, сейчас назревает настоящая катастрофа. Следователи обложили его со всех сторон и, вероятно, уже получили доказательства его сотрудничества с Россией во время предвыборной кампании 2016 года.

В этих условиях его личные переговоры с Путиным выглядели бы совсем уж двусмысленно – как российского агента перед своим куратором из Москвы. По некоторым данным, Трамп и Путин в Аргентине все равно встретились, но совсем неофициально и без свидетелей.



Дональд Трамп и Владимир Путин

В Америке дела у Трампа идут настолько плохо, что он больше Путина, вероятно, и не увидит. Во всяком случае, не как президент. Интересный, кстати, символ можно упомянуть: во время фотосессии с аргентинским президентом Трамп внезапно ушел с общей сцены, на которой должны были фотографировать всех участников саммита.

Читайте также: Как Иванка Трамп влияет не только на отца, но и на американскую политику

Президент Аргентины Маурисио Макри сначала пытался докричаться до Трампа, чтобы позвать его назад на сцену, но понял, что это бесполезно. Так и остался стоять там бедный, один. Ждать всех. Ему явно было очень неудобно. Потом, правда, Трампу объяснили, что он свалял дурака, и вернули его на сцену.

Но нельзя не упомянуть и о ещё одном человеке, которого не было ни на этой сцене, ни на общем фото. Немецкий канцлер Ангела Меркель из-за поломки самолета опоздала на первый день саммита.



Канцлер Германии Ангела Меркель

Её лайнер так и не починили, поэтому в Аргентину она добиралась на перекладных – сначала в Мадрид, а оттуда уже на обычном рейсовом самолете испанской авиакомпании в Буэнос-Айрес.

Она, конечно, летела в бизнес-классе, но пассажиры, конечно, все равно очень удивились, когда увидели в своём самолёте самую могущественную женщину мира. Как бы то ни было, ее отсутствие на общей фотографии тоже может стать провидческим. Через пару недель Меркель покинет пост главы своей партии. Ну, а в 2019 году запросто может лишиться и поста канцлера.

Для нас это не очень хорошо, ведь в Германии в последнее время усиливаются антиукраинские настроения. Ангелу Меркель и ее политику ругают все, кому не лень.

Нам всем надо готовится к большим изменениям. Вполне вероятно, что в 2019 году в США начнется процедура импичмента Трампа, в Германии на место Меркель придет какой-то другой политик, да и в России еще непонятно что будет. Оттуда каждый день уже приходят сообщения о новых протестах.



Протесты в России

Последняя такая новость о многотысячных митингах против власти в забытой Богом Архангельской области. Кто бы мог подумать, что местные жители способны протестовать? Мир меняется и становится всё более безумным. Очень странный саммит в Аргентине – лучшее тому подтверждение.