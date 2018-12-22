Трамп и Путин могли договориться о Сирии и Украине?

Заявление об отставке главы Пентагона Джеймса Мэттиса – демарш против решения Трампа относительно вывода американских войск из Сирии. Возможно, Трамп пошел на такой шаг в связи с договоренностями с Путиным.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Сергей Постоловский.

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Джеймс Мэттис – представитель консервативного радикального крыла Республиканской партии. Не зря его называют "бешеный пес". Это крыло всегда было очень негативно настроено к СССР, а затем к России. Мэттис очень устраивал Украину. Важно, кто станет новым главой Пентагона. Это было неожиданное решение,

– отмечает Постоловский.

Как считает политолог, заявление Трампа не будет способствовать усилению его позиций среди американского истеблишмента и в Республиканской партии в частности. Еще в контексте расследования спецпророкурора Мюллера о вмешательстве России в выборы США.

В то же время, эксперт обращает внимание на тот факт, что Трамп сделал свое заявление вскоре после саммита G20 в Аргентине, где он и Путин вроде не встречались. Не исключено, говорит Постоловский, что Трамп и Путин таки успели о чем-то поговорить в Аргентине. Или по закрытым каналам.

Если между Трампом и Путиным есть какая-то договоренность о Сирии и Украине, то следует ожидать шага со стороны России. К примеру, освобождение военнопленных моряков. Хотя Путин вряд ли это сделает. Возможно, что Путин шантажировал Трампа возможной масштабной эскалацией в Украине. Не зря Россия стягивает к нашим границам свои войска,

– отмечает Сергей Постоловский.

При этом эксперт отметил: вывод американских войск из Сирии означает, что режим Башара Асада только укрепится. При условии, что Путин и впредь будет оказывать ему военную поддержку. Потому что в противном случае в Сирии начнется хаос, а "Исламское государство" будет наступать снова. Но Путин не откажется от Асада.

Напомним, 19 декабря Дональд Трамп объявил, что войско США в Сирии победило террористов "Исламского государства". Также лидер США отдал приказ вывести американские войска из страны. 20 декабря министр обороны США Джеймс Мэттис направил президенту США официальное письмо об отставке. Причиной стал конфликт с Трампом относительно американской политики за рубежом.