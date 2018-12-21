Трамп выведет 7 тысяч военных США из Афганистана, – СМИ

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп приказал Пентагону подготовить план вывода 7 миллионов американских военных.

Об этом сообщило издание CNN.

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Речь идет примерно о половине американского военного контингента в стране. На вывод может потребоваться несколько месяцев. Сейчас в Афганистане находится 14 тысяч военных США.

Для того, чтобы вернуть солдат в страну понадобится несколько месяцев.

Напомним, что 19 декабря Дональд Трамп объявил, что войско США в Сирии победило террористов "Исламского государства". Также лидер США отдал приказ вывести американские войска из страны.