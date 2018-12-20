Трамп заявил о победе над "Исламским государством": реакция западных СМИ

В среду, 19 декабря, президент США Дональд Трамп объявил, что Штаты победили террористов "Исламского государства" в Сирии и отдал приказ вывести американские войска из страны. Рассказываем, что пишут западные СМИ об этом решении.

Так, Трамп отметил, что борьба с боевиками "ИГ" была единственной причиной пребывания войск США в Сирии. Пентагон пока официально не подтвердил это решение, однако некоторые СМИ со ссылкой на собственные источники пишут, что в ведомстве пытаются отговорить Трампа от таких действий. Несколько европейских стран, в частности Великобритания, уже выразили несогласие с заявлением Трампа, заявив, что "ИГ" трансформировалась в другие формы экстремизма, а серьезная угроза остается..

After historic victories against ISIS, it’s time to bring our great young people home! pic.twitter.com/xoNjFzQFTp — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 декабря 2018 г.

Борьба с "ИГ" не прекращается, а выходит на новый уровень

The New York Times подготовил едва ли не самый подробный аналитический материал на эту тему, именно на его данные ссылается ряд европейских и американских СМИ.

Так, NYT пишет, что представители Пентагона недавно тщетно пытались отговорить Трампа от его решения. Чиновники отметили, что график отзыва войск еще разрабатывался. Однако издание со ссылкой на источник пишет, что "Трамп хотел это сделать в течение 30 дней". Также в материале добавляют, что президент США "хочет управлять крупнейшими и самыми сильными вооруженными силами на земле, и он хочет сохранить их дома".

NYT отмечает, что Трамп никогда не заострял внимание на уроках, которые в Пентагоне и спецслужбах вынесли после терактов 9/11 – развертывание сил, которые являются ключевыми для остановки террористов, прежде чем они попадут в США, и являются жизненно важными для поддержания альянсов, которые защищают мир. Трамп же гораздо больше заинтересован в том, чтобы использовать военных для защиты мексиканской границы, чем противостоять России, Ирана, Северной Кореи и Китая. Теперь, благодаря решению об отводе войск из Сирии, он собирается воссоздать эту теорию на практике. И делает он это с тихим ужасом многих его старших помощников, которые давно утверждали, что выйти из Сирии – это игнорировать уроки последних двух десятилетий. Однако Трамп остается верным заявлению, которое дал еще во время президентской кампании 2016: он не заинтересован в том, чтобы использовать американские войска для защиты сирийского населения, или даже противостоять россиянам или иранцам.

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Издание цитирует представителей республиканцев, которые сравнивают эту стратегию Трампа с действиями Обамы в подобных ситуациях, и выступают против решения отвести американские войска из Сирии.

В США также заявили о том, что война в Сирии является страшной не только потому, что уже унесла полмиллиона жизней, но и потому, что 11 миллионов человек просто выгнали из их домов. Этот конфликт называют "великодержавным": с американцами, русскими, иранцами, турками и израильтянами. Однако, кажется, Трампа это не волнует, пишет издание. Сама стратегия национальной безопасности администрации Трампа, опубликованная в начале 2018 года, прямо указывает на то, что борьба с терроризмом уже не является главной целью американской политики.



Стратегия отступления в Сирии с эхом Обамы

Spiegel начинает материал позицией Великобритании относительно решения Трампа, согласно которой "ИГ" продолжает представлять угрозу для Сирии и с организацией нужно продолжать борьбу. Издание отмечает, что вывод войск США из Сирии не означает, что борьба с "Игил" прекращается – она ​​просто должна выйти на новый этап.

Решение Трампа уже критикуют американские политики, даже представители его же партии. Так, республиканский сенатор Южной Каролины Линдси Грэм, который обычно поддерживает решение президента США, уже заявил, что вывод американских войск из Сирии является большой ошибкой и поможет "ИГ" в ее попытках развернуться в регионе.

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Еще один Республиканский сенатор из Флориды отметил, что решение вывести войска из Сирии является поспешным и будет иметь серьезные последствия для Штатов. Шесть республиканских сенаторов прямо обратились к Трампу с просьбой переосмыслить свое решение. Еще значительная часть республиканцев выразила обеспокоенность и раздражение этим заявлением. Зато Москва за такое решение Трампа похвалила.

Издание также предоставляет комментарий Генерального секретаря "Интерпола" Юргена Штока, который заявил, что многие страны мира могут столкнуться со второй волной террора "ИГИЛ", которую он назвал "ИГИЛ 2.0". Причиной является то, что многие сторонники терроризма в Европе, которые сейчас отбывают наказание, имеют относительно короткие тюремные сроки, поскольку они не были осуждены за конкретную атаку и "это поколение ранних сторонников будет выпущено через несколько лет". Конечно, некоторые из них интегрируются в общество. Однако тюрьмы, по словам генсека Интерпола, – важный инкубатор для радикальных идеологий.



Трамп защищает свой курс и его сильно критикуют

BBС, что можно заметить уже с заголовка, прежде всего подает позицию сирийских курдов. Так, Курдский альянс в Сирии говорит, что "неожиданное решение президента Дональда Трампа о выводе американских войск позволит "ИГ" восстановиться". Около 2000 военнослужащих США были в основном размещены в курдском регионе на севере Сирии и сдерживали террористов.

Издание также цитирует сенатора-республиканца Линдси Грэма, одного из сторонников Трампа, который назвал такое его решение "огромной ошибкой "в стиле Обамы", которая будет иметь разрушительные последствия как в Сирии, так и за ее пределами". Он добавил, что опасается, что это будет означать передачу влияния в регионе России и Ирану.

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ВВС также подает позиции других стран: Великобритании, Турции, Израиля, России и Франции. В частности, французский министр обороны Флоренс Парли заявил, что "ИГ" был ослаблено, но не "стерто с карты". Тогда как президент РФ Владимир Путин, выступая на ежегодной пресс-конференции, приветствовал такое решение США. Однако заявил, что не видит никаких признаков выхода войск США.

Министр обороны Турции Хулузи Акар ранее выразил жесткое предупреждение бойцам YPG (отряды народной обороны, национальная армия Сирийского Курдистана, – ред.), заявив, что они "будут похоронены в своих канавах, когда придет время". Его поддержал и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Собственный корреспондент издания отметил, что "многие видят в решении Трампа минимум измену курдов". Также он добавляет, что "ИГ" не исчезло полностью – в Сирии и Ираке еще около 14 тысяч боевиков организации.



Сирийские курды говорят, что уход США вредит антиисламской борьбе

Критика со стороны политиков США, от России – похвала

CNN сообщает, что в своем решении Трамп не учел мнения ни министра иностранных дел Майка Помпео, ни министра обороны Джеймса Маттиса. А республиканский сенатор Коркер утверждает, что решение об отводе войск из Сирии было шоком для правительства.

Президент Дональд Трамп однажды громко заявил, что знает об ИГИЛ больше, чем американские генералы. Теперь он хочет это доказать,

– пишет СNN.

Издание добавляет, что "президент объявил очевидно импульсивное решение, которое потрясло мир, затмило ведущих советников и к концу дня оставило Вашингтон в хаосе и неразберихе". СNN подает комментарии американских чиновников, а также – реакцию Владимира Путина на заявление Трампа.

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И в то время, как Пентагон и помощники Трампа по вопросам внешней политики предупреждают, что борьба против ИГИЛ не закончилась, президент выбрал более простую реальность, которая удовлетворяет политические цели... Это был смелый шаг президента, который наслаждается этой властью, а не процессом "снизу вверх", характерным для большинства администраций. Он также не беспокоится, что эксперты в своей администрации советовали ему взять другой курс,

– добавляет издание.

CNN отмечает, что "самостоятельное" решение Трампа также стало очередным оскорблением для друзей США на Западе, которые направили своих военных в Сирию, где те воевали бок о бок с американцами. Два дипломатических источника из стран Ближнего Востока заявили CNN, что новости о решении Трампа стали "общим сюрпризом".



Шокирующий план отвода войск из Сирии является очень "трамповским"

The Guardian делает акцент на том, что неожиданное решение Трампа вывести американские силы из Сирии одобрил российский президент Владимир Путин.

"Если США приняли это решение, то это правильно", – цитирует Путина издание.

Российский президент неоднократно жаловался на то, что развертывание американских войск в Сирии было "незаконным", поскольку они не были согласованы с правительством Асада. Путин добавил, что он согласен с Дональдом Трампом о том, что "ИГ" была поражена "серьезным ударом".

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Также The Guardian подает позицию сирийских демократических сил, которая является противоположной позиции РФ. Так, курды в северной части Сирии заявили, что командиры и бойцы встретились ночью для обсуждения решения Трампа, в котором они видят "отказ от верного союзника".

Если американцы выйдут и покинут нас на турок или сирийский режим, то наша судьба будет подобна судьбе курдов Иракского Курдистана в 1991 году. Ни режим, ни Иран, ни Турция не примут наше присутствие,

– цитирует издание слова курдского журналиста.



Уход США из Сирии получил похвалу от Путина и осуждение курдов

Bloomberg предоставляет позицию чиновников США, которые не согласны с решением Трампа и отмечают, что борьба с США продолжается. Как пишет издание, войска США имеют жизненно важное значение для курдских сил.

Издание отмечает, что о решении было объявлено через несколько дней после того, как президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган сказал Трампу, что его войска начнут наступление на курдские группировки. По его словам, они связаны с террористами.

Также Bloomberg цитирует министра обороны Джима Маттиса, который заявил, что военные должны сохранять свое присутствие, пока ИГИЛ не будет окончательно ликвидирован.

"Трамп должен отменить свое решение относительно Сирии", – резюмирует издание.



Вывод войск Трампом из Сирии – серьезная ошибка

Напомним, что 19 декабря Дональд Трамп объявил, что войско США в Сирии победило террористов "Исламского государства". Также лидер США отдал приказ вывести американские войска из страны.