Трамп заявив про перемогу над "Ісламською державою": реакція західних ЗМІ

У середу, 19 грудня, президент США Дональд Трамп оголосив, що Штати перемогли терористів "Ісламської держави" в Сирії, та віддав наказ вивести американські війська з країни. Розповідаємо, що пишуть західні ЗМІ про це рішення.

Так, Трамп зазначив, що боротьба з бойовиками "ІД" була єдиною причиною перебування військ США у Сирії. Пентагон поки що офіційно не підтвердив це рішення, проте деякі ЗМІ з посиланням на власні джерела пишуть, що у відомстві намагаються відговорити Трампа від таких дій. Кілька європейських країн, зокрема Велика Британія, уже висловили незгоду із заявою Трампа, заявивши, що "ІД" трансформувалася в інші форми екстремізму, а серйозна загроза залишається.

After historic victories against ISIS, it’s time to bring our great young people home! pic.twitter.com/xoNjFzQFTp — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 декабря 2018 г.

Боротьба з "ІД" не припиняється, а виходить на новий рівень

The New York Times підготував чи не найдетальніший аналітичний матеріал на цю тему, саме на його дані посилається низка європейських та американських ЗМІ.

Так, NYT пише, що представники Пентагону донедавна марно намагалися відмовити Трампа від його рішення. Урядовці зазначили, що графік відкликання військ ще розроблявся. Проте видання з посиланням на джерело пише, що "Трамп хотів це зробити протягом 30 днів". Також у матеріалі додають, що президент США "хоче керувати найбільшими та найсильнішими збройними силами на землі, і він хоче зберегти їх удома".

NYT зазначає, що Трамп ніколи не загострював увагу на уроках, які в Пентагоні та спецслужбах винесли після терактів 9/11 – розгортання сил, які є ключовими для зупинки терористів, перш ніж вони потраплять до США, і є життєво важливими для підтримки альянсів, які захищають світ. Трамп же набагато більше зацікавлений у тому, щоб використовувати військових для захисту мексиканського кордону, ніж протистояти Росії, Ірану, Північній Кореї та Китаю. Тепер, завдяки рішенню про відведення військ з Сирії, він збирається відтворити цю теорію на практиці. І робить він це з тихим жахом багатьох його старших помічників, які давно стверджували, що вийти з Сирії – це ігнорувати уроки останніх двох десятиліть. Однак Трамп залишається вірним заяві, яку дав ще під час президентської кампанії 2016 року: він не зацікавлений у тому, щоб використовувати американські війська для захисту сирійського населення, чи навіть протистояти росіянам або іранцям.

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Видання цитує представників республіканців, які порівнюють цю стратегію Трампа з діями Обами у подібних ситуаціях, і виступають проти рішення відвести американські війська з Сирії.

У США також заявили про те, що війна в Сирії є страшною не лише тому, що уже забрала півмільйона життів, а й тому, що 11 мільйонів осіб просто вигнали з їхніх домівок. Цей конфлікт називають "великодержавним": з американцями, росіянами, іранцями, турками та ізраїльтянами. Проте, здається, Трампа це не хвилює, пише видання. Сама стратегія національної безпеки адміністрації Трампа, опублікована на початку 2018 року, прямо вказує на те, що боротьба з тероризмом вже не є головною метою американської політики.



Стратегія відступу в Сирії з відлунням Обами

Spiegel починає матеріал позицією Великої Британії щодо рішення Трампа, згідно з якою "ІД" продовжує бути загрозою для Сирії і з організацією потрібно продовжувати боротьбу. Видання зазначає, що виведення військ США з Сирії не означає, що боротьба з "ІДІЛ" припиняється – вона просто має вийти на новий етап.

Рішення Трампа уже критикують американські політики, навіть представники його ж партії. Так, республіканський сенатор Південної Кароліни Ліндсі Грем, який зазвичай підтримує рішення президента США, уже заявив, що виведення американських військ із Сирії є великою помилкою і допоможе "ІД" в її спробах розгорнутися у регіоні.

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Ще один Республіканський сенатор з Флориди зазначив, що рішення вивести війська з Сирії є поспішним і матиме серйозні наслідки для Штатів. Шість республіканських сенаторів прямо звернулися до Трампа з проханням переосмислити своє рішення. Ще значна частина республіканців висловила стурбованість і роздратування цією заявою. Натомість Москва за таке рішення Трампа похвалила.

Видання також надає коментар Генерального секретаря "Інтерполу" Юргена Штока, який заявив, що багато країн світу можуть зіткнутися з другою хвилею терору "ІДІЛ", яку він назвав "ІДІЛ 2.0". Причиною є те, що багато прихильників тероризму в Європі, які наразі відбувають покарання, мають відносно короткі тюремні терміни, оскільки вони не були засуджені за конкретну атаку і "це покоління ранніх прихильників буде випущено через кілька років". Звісно, деякі з них інтегруються в суспільство. Проте в'язниці, за словами генсека Інтерполу, – важливий інкубатор для радикальних ідеологій.

Трамп захищає свій курс і його сильно критикують

BBС, що можна зауважити уже з заголовку, передусім подає позицію сирійських курдів. Так, Курдський альянс у Сирії говорить, що "несподіване рішення президента Дональда Трампа про виведення американських військ дозволить "ІД" відновитися". Близько 2000 військовослужбовців США були в основному розміщені в курдському регіоні на півночі Сирії та стримували терористів.

Видання також цитує сенатора-республіканця Ліндсі Грема, одного із прихильників Трампа, який назвав таке його рішення "величезною помилкою "у стилі Обами", яка матиме руйнівні наслідки як в Сирії, так і за її межами". Він додав, що побоюється, що це означатиме передачу впливу в регіоні Росії та Ірану.

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ВВС також подає позиції інших країн: Великої Британії, Туреччини, Ізраїлю, Росії та Франції. Зокрема, французький міністр оборони Флоренс Парлі заявив, що "ІД" був ослаблений, але не "стертий з карти". Тоді як президент РФ Володимир Путін, виступаючи на щорічній прес-конференції, привітав таке рішення США. Однак заявив, що не бачить жодних ознак виходу військ США.

Міністр оборони Туреччини Хулузі Акар раніше висловив жорстке попередження бійцям YPG (загони народної оборони, національна армія Сирійського Курдистану, – ред.), заявивши, що вони "будуть поховані в своїх канавах, коли прийде час". Його підтримав і турецький президент Реджеп Таїп Ердоган.

Власний кореспондент видання зазначив, що "багато хто вбачає у рішенні Трампа щонайменше зраду курдів". Також він додає, що "ІД" не зник цілком – у Сирії та Іраку ще є близько 14 тисяч бойовиків організації.



Сирійські курди говорять, що відхід США шкодить антиісламській боротьбі

Критика з боку політиків США, від Росії – похвала

CNN повідомляє, що у своєму рішенні Трамп не врахував думки ні міністра закордонних справ Майка Помпео, ні міністра оборони Джеймса Маттіса. А республіканський сенатор Боб Коркер стверджує, що рішення про відведення військ із Сирії було шоком для уряду.

Президент Дональд Трамп одного разу гучно заявив, що знає про ІДІЛ більше, ніж американські генерали. Тепер він хоче це довести,

– пише СNN.

Видання додає, що "президент оголосив очевидно імпульсивне рішення, яке потрясло світ, затьмарило провідних радників і до кінця дня залишило Вашингтон в хаосі та плутанині". СNN подає коментарі американських чиновників, а також – реакцію Володимира Путіна на заяву Трампа.

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І в той час, як Пентагон та помічники Трампа з питань зовнішньої політики попереджають, що боротьба проти ІДІЛ не закінчилася, президент вибрав більш просту реальність, яка задовольняє політичну мету… Це був сміливий крок президента, який насолоджується цією владою, а не процесом "знизу вгору", характерним для більшості адміністрацій. Він також не турбується, що експерти у своїй адміністрації радили йому взяти інший курс,

– додає видання.

CNN зазначає, що "самостійне" рішення Трампа також стало черговою образою для друзів США на Заході, які направили своїх військових до Сирії, де ті воювали пліч-о-пліч з американцями. Два дипломатичних джерела з країн Близького Сходу заявили CNN, що новини про рішення Трампа стали "загальним сюрпризом".



Шокуючий план щодо відводу військ з Сирії є дуже "трампівським"

The Guardian робить акцент на тому, що несподіване рішення Трампа вивести американські сили з Сирії схвалив російський президент Володимир Путін.

"Якщо США прийняли це рішення, то це правильно", – цитує Путіна видання.

Російський президент неодноразово скаржився на те, що розгортання американських військ в Сирії було "незаконним", оскільки вони не були узгоджені з урядом Асада. Путін додав, що він згодний з Дональдом Трампом щодо того, що "ІД" була вражена "серйозним ударом".

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Також The Guardian подає позицію сирійських демократичних сил, яка є протилежною до позиції РФ. Так, курди у північній частині Сирії заявили, що командири та бійці зустрілися вночі для обговорення рішення Трампа, у якому вони вбачають "відмову від вірного союзника".

Якщо американці вийдуть і покинуть нас на турків чи сирійський режим, то наша доля буде подібною до долі курдів Іракського Курдистану в 1991 році. Ні режим, ні Іран, ні Туреччина не приймуть нашу присутність,

– цитує видання слова курдського журналіста.



Відхід США із Сирії здобув похвалу від Путіна і засудження курдів

Bloomberg надає позицію чиновників США, які незгодні з рішенням Трампа та зазначають, що боротьба зі США триває. Як пише видання, війська США мають життєво важливе значення для курдських сил.

Видання наголошує на тому, що про рішення було оголошено через кілька днів після того, як президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган сказав Трампу, що його війська почнуть наступ на курдські угруповання. За його словами, вони пов'язані з терористами.

Також Bloomberg цитує міністра оборони Джима Маттіса, який заявив, що військові повинні зберігати свою присутність, поки ІДІЛ не буде остаточно ліквідовано.

"Трамп повинен скасувати своє рішення щодо Сирії", – резюмує видання.

Виведення військ Трампом із Сирії – серйозна помилка

Нагадаємо, що 19 грудня Дональд Трамп оголосив, що військо США в Сирії перемогло терористів "Ісламської держави". Також лідер США віддав наказ вивести американське військо з країни.