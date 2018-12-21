Трамп виведе 7 тисяч військових США з Афганістану, – ЗМІ
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп наказав Пентагону підготувати план виводу 7 тисяч американських військових з Афганістану.
Про це повідомило видання CNN.
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Йдеться приблизно про половину американського військового контингенту в країні. На виведення може знадобитися кілька місяців. Наразі в Афганістані перебуває 14 тисяч військових США.
Для того, аби повернути солдатів до країни знадобиться кілька місяців.
Нагадаємо, що 19 грудня Дональд Трамп оголосив, що військо США в Сирії перемогло терористів "Ісламської держави". Також лідер США віддав наказ вивести американське військо з країни.
Джерело: 24 Канал
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