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      Трамп виведе 7 тисяч військових США з Афганістану, – ЗМІ

      129 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 канал

      Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп наказав Пентагону підготувати план виводу 7 тисяч американських військових з Афганістану.

      Про це повідомило видання CNN.

      Читайте також: Трамп заявив про перемогу над "Ісламською державою": реакція західних ЗМІ

      Йдеться приблизно про половину американського військового контингенту в країні. На виведення може знадобитися кілька місяців. Наразі в Афганістані перебуває 14 тисяч військових США. 

      Для того, аби повернути солдатів до країни знадобиться кілька місяців.

      Нагадаємо, що 19 грудня Дональд Трамп оголосив, що військо США в Сирії перемогло терористів "Ісламської держави". Також лідер США віддав наказ вивести американське військо з країни.

      Теги: Дональд Трамп Афганістан Війна Новини США
      Джерело: 24 Канал
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