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      Трамп і Путін могли домовитися про Сирію і Україну?

      1693 Читать новость на русском
      Через рішення Трампа у відставку подав міністр оборони США
      Через рішення Трампа у відставку подав міністр оборони США / Фото з відкритих джерел

      Заява про відставку глави Пентагону Джеймса Меттіса – демарш проти рішення Трампа щодо виведення американських військ з Сирії. Можливо, Трамп пішов на такий крок у зв’язку з домовленостями з Путіним.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Сергій Постоловський.

      Читайте також: Протест проти Трампа: як міністр оборони США Меттіс пішов у відставку

      Джеймс Меттіс – представник консервативного радикального крила Республіканської партії. Не дарма його називають "скажений пес". Це крило завжди було дуже негативно налаштовано до СРСР, а потім до Росії. Меттіс дуже влаштовував Україну. Важливо, хто стане новим главою Пентагону. Це було неочікуване рішення,
      – зазначає Постоловський.

      Як вважає політолог, заява Трампа не сприятиме посиленню його позицій серед американського істеблішменту і в Республіканській партії зокрема. Ще й в контексті розслідування спецпророкурора Мюллера щодо втручання Росії у вибори США.

      Водночас, експерт звертає увагу на той факт, що Трамп зробив свою заяву невдовзі після саміту G20 в Аргентині, де він і Путін ніби не зустрічалися. Не виключено, говорить Постоловський, що Трамп і Путін таки встигли про щось поговорити в Аргентині. Або ж по закритих каналах.

      Якщо між Трампом і Путіним є якась домовленість про Сирію і Україну, то варто очікувати кроку з боку Росії. Приміром, звільнення військовополонених моряків. Хоча Путін навряд чи це зробить. Можливо, що Путін шантажував Трампа можливою масштабною ескалацією в Україні. Не дарма Росія стягує до наших кордонів свої війська,
      – зазначає Сергій Постоловський.

      При цьому експерт зауважив: виведення американських військ з Сирії означає, що режим Башара Асада лише укріпиться. За умови, що Путін і надалі надаватиме йому військову підтримку. Тому що в протилежному випадку в Сирії почнеться хаос, а "Ісламська держава" наступатиме знову. Але Путін не відмовиться від Асада.

      Нагадаємо, 19 грудня Дональд Трамп оголосив, що військо США в Сирії перемогло терористів "Ісламської держави". Також лідер США віддав наказ вивести американське військо з країни. 20 грудня міністр оборони США Джеймс Меттіс надіслав президенту США офіційний лист про відставку. Причиною того став конфлікт із Трампом щодо американської політики за кордоном.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Дональд Трамп Володимир Путін Війна у Сирії Пентагон
      Джерело: 24 канал
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