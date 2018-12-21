Протест проти Трампа: як міністр оборони США Меттіс пішов у відставку
У четвер, 20 грудня, міністр оборони США Джеймс Меттіс надіслав президенту США офіційний лист про відставку. Причиною того став конфлікт із Трампом щодо американської політики за кордоном.
Про це повідомив The Atlantic.
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У листі Меттіс зазначив, що Трамп повинен працювати з таким міністром оборони, погляди якого будуть більше збігатися з думкою президента.
Я вважаю, що ми повинні бути рішучими та однозначними у нашому підході до тих країн, стратегічні інтереси яких дедалі більше перебувають у напрузі з нашими,
– зауважив Маттіс.
Варто зазначити, президент заявив про виїзд Маттіса на своїй сторінці у Twitter. За його словами, генерал Джим Маттіс вирішив піти на пенсію ще наприкінці лютого.
На цій посаді він перебував два роки. Невдовзі буде названий новий міністр оборони США. Я дуже дякую Джиму за його службу,
– сказав президент США.
Нагадаємо, що 19 грудня Дональд Трамп оголосив, що військо США в Сирії перемогло терористів "Ісламської держави". Також лідер США віддав наказ вивести американське військо з країни.
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