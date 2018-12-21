Протест против Трампа: как министр обороны США Мэттис ушел в отставку

В четверг, 20 декабря, министр обороны США Джеймс Мэттис направил президенту США официальное письмо об отставке. Причиной стал конфликт с Трампом относительно американской политики за рубежом.

Об этом сообщил The Atlantic.

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В письме Мэттис отметил, что Трамп должен работать с таким министром обороны, взгляды которого будут более совпадать с мнением президента.

Я считаю, что мы должны быть решительными и однозначными в нашем подходе к тем странам, стратегические интересы которых все больше находятся в напряжении с нашими,

– сказал Мэттис.

Стоит отметить, президент заявил о выезде Мэттиса на своей странице в Twitter. По его словам, генерал Джим Мэттис решил уйти на пенсию еще в конце февраля.

....equipment. General Mattis was a great help to me in getting allies and other countries to pay their share of military obligations. A new Secretary of Defense will be named shortly. I greatly thank Jim for his service! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 декабря 2018 г.

На этом посту он находился два года. Вскоре будет назван новый министр обороны США. Я очень благодарен Джиму за его службу,

– сказал президент США.

Напомним, что 19 декабря Дональд Трамп объявил, что войско США в Сирии победило террористов "Исламского государства". Также лидер США отдал приказ вывести американские войска из страны.