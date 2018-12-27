Трамп больше не будет говорить о российском деле

Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что американский лидер Дональд Трамп больше не собирается отвечать на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию вмешательства России в выборы президента 2016 года.

Об этом заявил адвокат президента США Рудольф Джулиани, сообщает The Hill.

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24 канал писал, что президент США Дональд Трамп убежден в неслучайности "российского расследования". Так, он уверен, что рейтинги его поддержки являются искусственно заниженными из-за действий спецпрокурора Роберта Мюллера.

По его словам, дополнительные вопросы команды Мюллера к Трампу "возмутительные". Кроме того, адвокат подчеркнул, что письменных показаний Трампа должно быть достаточно.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обвинил спецпрокурора Роберта Мюллера в том, что последний не желает искать правду в "российском расследовании", зато "сосредоточился на поисках лжи".

С чего началось "российское расследование"?

Основанием для него стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем сотрудников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США выяснила, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear. Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на действующего президента Америки, собранное бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачение многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками. Расследование ведется Министерством юстиции США и спецпрокурорм Робертом Мюллером с целью выяснить, не Россия ли способствовала избранию Трампа на пост президента США.