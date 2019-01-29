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      Новий виток гонки озброєнь: у США зробили різку заяву щодо Росії

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      Заступниця держсекретаря США Андреа Томпсон
      Заступниця держсекретаря США Андреа Томпсон / фото з відкритих джерел

      Термін американського ультиматуму щодо договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності збігає вже 2 лютого, проте Росія не зробила жодних кроків, аби припинити діяльність, яка порушує вимоги документу.

      Так, офіційний Вашингтон продовжує звинувачувати Москву в багаторічному порушенні "ракетного договору", а також – у новому витку гонки озброєнь. Про порушення умов американо-російського документу розповіла заступниця держсекретаря США з контролю над озброєнням і міжнародної безпеки Андреа Томпсон в інтерв'ю DW.

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      "Якщо Росія не повернеться до виконання умов, то ми маємо намір припинити свої зобов’язання щодо договору. Я нещодавно була в НАТО і отримала підтримку від генерального секретаря і наших партнерів. Договір є абсолютно чітким і його зобов’язання – абсолютно зрозумілі, на жаль, РФ продовжує не дотримуватись їх", – зазначила вона.

      Томпсон додала, що перемовини із РФ США вели неодноразово та представляли їм результати роботи власних розвідників, проте там все заперечували.

      Однією із головних претензій до Росії в рамках умов "ракетного договору" була розробка ракети SSC-8.

      Що це за ракета? Це крилата ракета великої дальності з крилами, складеними в фюзеляж у транспортному положенні. За оцінкою американських джерел, дальність ракети SSC-8 оцінюють в діапазоні від 2000 до 5500 кілометрів. У США впевнені, що розробка цієї ракети порушує норми договору, а також додають, що Москва ввела SSC-8 на озброєння у 2017 році.

      ракета SSC-8 договір про ліквідацію ракет США Росія гонка озброєнь
      У РФ не заперечують розробку цієї ракети, проте переконані, що вона не порушує умови договору/ ТАСС

      Росія вже поставила на озброєння ці ракетні системи. Так що гонка вже розпочалася. Росіяни явно порушують угоду, і саме вони почали так звану гонку озброєнь,
      – сказала Томпсон у відповідь на питання про перспективи відновлення гонки озброєнь з Росією.

      Що таке Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності та що він передбачає? Це американо-російська угода підписана Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.

      Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

      Вихід США із "ракетного договору": хроніка ключових подій

       

      Теги: Новини політики Ядерна безпека Новини США Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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