Новый виток гонки вооружений: в США сделали резкое заявление по России

Срок американского ультиматума по договору о ликвидации ракет средней и малой дальности сбегает уже 2 февраля, однако Россия не сделала никаких шагов, чтобы прекратить деятельность, которая нарушает требования документа.

Так, официальный Вашингтон продолжает обвинять Москву в многолетнем нарушении "ракетного договора", а также – в новом витке гонки вооружений. О нарушении условий американо-российского документа рассказала заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон в интервью DW.

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"Если Россия не вернется к выполнению условий, то мы намерены прекратить свои обязательства по договору. Я недавно была в НАТО и получила поддержку от генерального секретаря и наших партнеров. Договор является абсолютно четким и его обязательства – абсолютно понятны, к сожалению, РФ продолжает не выполнять их", – отметила она.

Томпсон добавила, что переговоры с РФ США вели неоднократно и представляли им результаты работы собственных разведчиков, однако там все отрицали.

Одной из главных претензий к России в рамках условий "ракетного договора" была разработка ракеты SSC-8.

Что это за ракета? Это крылатая ракета большой дальности с крыльями, сложенными в фюзеляж в транспортном положении. По оценке американских источников, дальность ракеты SSC-8 оценивают в диапазоне от 2000 до 5500 километров. В США уверены, что разработка этой ракеты нарушает нормы договора, а также добавляют, что Москва ввела SSC-8 на вооружение в 2017 году.

В РФ не отрицают разработку этой ракеты, однако убеждены, что она не нарушает условия договора / ТАСС

Россия уже поставила на вооружение эти ракетные системы. Так что гонка уже началась. Россияне явно нарушают соглашение, и именно они начали так называемую гонку вооружений,

– сказала Томпсон в ответ на вопрос о перспективах возобновления гонки вооружений с Россией.

Что такое Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности и что он предусматривает?

Это американо-российское соглашение подписано Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.



Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.

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