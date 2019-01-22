У США чекають, коли РФ змінить свою поведінку щодо України: заява Помпео

Держсекретар Майк Помпео заявив, що у США чекають, коли Росія змінить свою зовнішню політику, зокрема й у контексті України. Він наголосив, що у США не прагнуть бути вічними суперниками із РФ.

Про це Помпео сказав під час телемосту перед учасниками Міжнародного економічного форуму в Давосі.

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Ми очікуємо, коли Росія почне міняти свою поведінку: як у питанні України, так і в тих зусиллях, які вона докладала, щоби вплинути на вибори в США та по всьому світу,

– наголосив він, і зазначив, що це не поведінка країни, яка хоче бути частиною міжнародного співтовариства.

За словами Помпео, Росія і США не приречені бути вічними суперниками, як це було в роки "холодної війни", однак з огляду на те, що обидві країни мають потужний ядерний арсенал, вони зобов'язані спілкуватися, щоб запобігти поширенню ядерної зброї.

Помпео додав, що США також чекають, коли Росія повернеться "до правильного курсу дій", який призведе до "верховенства закону, порядку і свободи".

"Якщо вони зроблять це, я впевнений, наші країни зможуть процвітати і розвиватися пліч-о-пліч. Ми не приречені бути антагоністами. Ми можемо досягти більшого", – додав держсекретар США.

Виступ Помпео під час телемосту в Давосі: відео

Нагадаємо, відносини США та Росії помітно ускладнились у 2018 році. Зокрема, це сталося на тлі розслідувань про втручання Росії у президентські вибори у США впродовж 2015-2016 років, а також заяви Дональда Трампа про вихід із ракетного договору, що пов'язував США і Росію, через недотримання його умов останньою. Окрім цього, загострюють відносини обох держав і постійні конфлікти Росії з Україною.

З чого розпочалося "російське розслідування"?Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.



Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками.



Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурорм Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа на пост президента США.

Що передбачає Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності і чому США із нього виходять?ДРСМД був підписаний Михайлом Горбачовим та Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.



У жовтні президент США Дональд Трамп оголосив про вихід з Договору про ліквідацію РСМД через порушення Росією умов договору.



4 грудня держсекретар США Майк Помпео заявив, що його країна вийде з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання.