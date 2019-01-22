Вашингтон готує "сильну відповідь" для Кремля через агресію на Азові

У найближчі кілька місяців США обіцяють запровадити нові санкції проти Росії через її агресію поблизу Керченської протоки. Також Вашингтон планує надати Україні потужну військову допомогу.

Про це заявив колишній посол США в Україні та директор Атлантичної ради Джон Гербст в коментарі "Прямому" на полях економісного форуму у Давосі.

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Так, позиція Вашингтона щодо Росії не змінюється. США готують нові обмеження проти Кремля за захоплення українських кораблів в Азовському морі.

Я впевнений, що протягом місяця-двох ми побачимо ще санкції, а також сильну відповідь проти агресії Росії поблизу Керченської протоки. Напевне, США надішле Україні ще зброї,

– заявив Гербст.

Екс-посол також зазначив, що у Вашингтоні уважно слідкують і слідкуватимуть за діями Кремля щодо втручання у вибори в Україні.

Нагадаємо, раніше Джон Гербст заявив, що теперішня слабка західна реакція на захоплення Росією українських кораблів означає тактичну перевагу для Путіна. Аби уникнути подальшої ескалації, США мають допомогти Україні захиститись в разі провокації і атаки.

Що сталося в Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки. Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна до 26 грудня ввела у 10-и областях воєнний стан і заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.



26 грудня Рада національної безпеки і оборони України схвалила рішення про введення санкцій щодо РФ.