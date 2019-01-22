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      Агресія Кремля на Азові: до Маріуполя поїдуть представники ЄС

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      ЄС надішле до Маріуполя місію, щоб оцінити наслідки агресії Росії на Азові
      ЄС надішле до Маріуполя місію, щоб оцінити наслідки агресії Росії на Азові / Фото з відкритих джерел

      Місія ЄС прибуде до Маріуполя 28-29 січня, аби оцінити наслідки впливу російської агресії в Азовському морі на економічну і соціальну ситуацію в Приазов'ї.

      Про це кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомив на своїй сторінці у Twitter.

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      Єврокомісія надішле місію по встановленню фактів до Маріуполя 28-29 січня,
      – написав він.

      До слова, про приїзд місії стало відомо ще 17 грудня. Тоді за підсумками п'ятого засідання Ради асоціації вирішили, що ЄС надішле в Україну місію для оцінки потреб у допомозі регіонам, які постраждали від російської агресії біля Керченської

      Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи 24 січня в рамках зимової сесії у Страсбурзі проведе термінові дебати щодо ситуації в Азовському морі та Керченській протоці.

      Що сталося в Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки. Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна до 26 грудня ввела у 10-и областях воєнний стан і заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      26 грудня Рада національної безпеки і оборони України схвалила рішення про введення санкцій щодо РФ.

      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Євросоюз Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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