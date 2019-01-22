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      У Данії серйозно пригрозили Кремлю через полонених українських моряків

      5637 Читать новость на русском
      Глава МЗС Данії
      Глава МЗС Данії / Фото з відкритих джерел

      Міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен заявив, що Росія може очікувати нових санкцій від Європейського союзу. Аби цього уникнути, Москва найближчим часом повинна звільнити захоплених українських моряків.

      Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

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      Самуельсен назвав напад російських спецназівців на українських моряків "неприйнятною поведінкою".

      Росія все ще тримає під вартою 24 українських моряків. Якщо їх незабаром не звільнять, Євросоюзу доведеться розглянути санкції проти Росії,
      – написав він.

      Нагадаємо, 15 січня у Москві суд продовжив термін арешту 20 українським полоненим морякам. Четверо з них перебуватимуть під вартою до 24 квітня, а 16 – до 26 квітня. Наступного дня, 16 січня, суд продовжив термін арешту ще 4 українським морякам – до 24 квітня.

      Як українські моряки стали російськими військовополоненими?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Попри це, в Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських суднах. Через це 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      Попереднє слідство у справі моряків триватиме у Росії до 25 травня. А їхні адвокати прогнозують, що сам суд над українцями в Росії почнеться не раніше, ніж через рік.

      Теги: Новини політики Новини Росії Україна – Росія Санкції Данія Конфлікт в Азовському морі Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
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