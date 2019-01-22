В Дании серьезно пригрозили Кремлю из-за пленных украинских моряков

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил, что Россия может ожидать новых санкций от Европейского союза. Чтобы этого избежать, Москва в ближайшее время должна освободить захваченных украинских моряков.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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Самуэльсен назвал нападение российских спецназовцев на украинских моряков "неприемлемым поведением".

Россия все еще держит под стражей 24 украинских моряков. Если их вскоре не освободят, Евросоюзу придется рассмотреть санкции против России,

– написал он.

Russia still detains 24 Ukrainian seamen. If not released soon #EU will have to look into sanctions against Russia. Unacceptable behaviour at the Sea of Azov. #dkpol — Anders Samuelsen (@anderssamuelsen) 21 січня 2019 р.

Напомним, 15 января в Москве суд продлил срок ареста 20 украинским пленным морякам. Четверо из них будут находиться под стражей до 24 апреля, а 16 – до 26 апреля. На следующий день, 16 января, суд продлил срок ареста еще 4 украинским морякам – до 24 апреля.

Как украинские моряки стали российскими военнопленными?25 ноября 2018 года Россия совершила акт агрессии против Украины в Керченском проливе. В тот день пограничный корабль РФ протаранил буксир украинских военных. Это случилось, когда 3 украинские военные суда законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе.



В России же заявляли, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись по Керченскому проливу.



После нападения украинские суда продолжили двигаться в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским кораблям. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.



Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.



Адвокаты украинских моряков прогнозируют, что суд над пленными в России начнется не раньше, чем через год. А пока пленников держат под стражей и просто продлевают сроки арестов.