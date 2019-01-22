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      Агрессия Кремля на Азове: в Мариуполь поедут представители ЕС

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      ЕС направит в Мариуполь миссию, чтобы оценить последствия агрессии России на Азове
      ЕС направит в Мариуполь миссию, чтобы оценить последствия агрессии России на Азове / Фото из открытых источников

      Миссия ЕС прибудет в Мариуполь 28-29 января, чтобы оценить последствия влияния российской агрессии в Азовском море на экономическую и социальную ситуацию в Приазовье.

      Об этом корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил на своей странице в Twitter.

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      Еврокомиссия направит миссию по установлению фактов в Мариуполь 28-29 января,
      – написал он.

      К слову, о приезде миссии стало известно еще 17 декабря. Тогда по итогам пятого заседания Совета ассоциации решили, что ЕС направит в Украину миссию для оценки потребностей в помощи регионам, которые пострадали от российской агрессии возле Керченского проива.

      Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы 24 января в рамках зимней сессии в Страсбурге проведет срочные дебаты по ситуации в Азовском море и Керченском проливе.

      Что произошло в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу. Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      После этого Украина до 26 декабря ввела в 10-и областях военное положение и запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      26 декабря Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил решение о введении санкций в отношении РФ.

      Теги: Конфликт в Азовском море Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Евросоюз
      Источник: 24 Канал
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