ПАСЕ проведет срочные дебаты относительно ситуации в Азовском море: известна дата

Парламентская ассамблея Совета Европы 24 января в рамках зимней сессии в Страсбурге проведет срочные дебаты относительно ситуации в Азовском море и Керченском проливе.

Об этом сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

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Срочные дебаты в ПАСЕ с резолюцией по ситуации в Азовском море и Керченском проливе состоятся в четверг утром в Страсбурге,

– говорится в сообщении.

Отметим, во время дебатов должна быть принята резолюция о последствиях открытой российской агрессии против Украины.

Документ резолюции будет иметь название "Рост напряженности вокруг Азова и Керченского пролива и угрозы для европейской безопасности".

Напомним, ранее федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что РФ должна обеспечить надежную навигацию судов через Керченский пролив. Он подчеркнул, что агрессия, которую РФ продемонстрировала в декабре 2018 года в Азовском море, больше не должна повторяться.

Что известно о конфликте между Россией и Украиной в Керченском проливе?25 ноября 2018 года Россия совершила акт агрессии против Украины в Керченском проливе. В этот день пограничный корабль РФ протаранил буксир украинских военных. Это случилось, когда 3 украинских военных судна законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе. В России же заявляли, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись до Керченского пролива.



После нападения украинские судна продолжили двигаться в Мариуполь, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским кораблям. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.



Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.