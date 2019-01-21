ПАРЄ проведе термінові дебати щодо ситуації в Азовському морі: відома дата

Парламентська асамблея Ради Європи 24 січня в рамках зимової сесії у Страсбурзі проведе термінові дебати щодо ситуації в Азовському морі та Керченській протоці.

Про це повідомив голова української делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Конфлікт у Керченській протоці: Росія зробила зухвалу заяву щодо України

Термінові дебати в ПАРЄ з резолюцією щодо ситуації в Азовському морі і Керченській протоці відбудуться в четвер зранку у Страсбурзі,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, під час дебатів має бути ухвалена резолюція щодо наслідків відкритої російської агресії проти України.

Документ резолюції буде мати назву "Зростання напруження навколо Азову та Керченської протоки і загрози для європейської безпеки".

Нагадаємо, раніше федеральний міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас на зустрічі зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим заявив, що РФ повинна забезпечити надійну навігацію суден через Керченську протоку. Він наголосив, що агресія, яку РФ продемонструвала у грудні 2018 року в Азовському морі, більше не має повторюватися.

Що відомо про конфлікт між Росією та Україною у Керченській протоці?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Попри це, в Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських суднах. Через це 6 українських військових моряків зазнали поранень.



Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.