11:34
21 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Налякана Росія. Подарунок для Путіна
      Вєсті Кремля
      19:06, 19 січня
      Вєсті.UA. Жир: Бурхлива реакція на Зеленського. Медведчук у пошуках мізків
      Вєсті.UA
      16:12, 19 січня
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, 18 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      ПАРЄ проведе термінові дебати щодо ситуації в Азовському морі: відома дата

      40 Читать новость на русском
      Дебати щодо ситуації в Азовському морі відбудуться в ПАРЄ 24 січня
      Дебати щодо ситуації в Азовському морі відбудуться в ПАРЄ 24 січня / Фото з відкритих джерел

      Парламентська асамблея Ради Європи 24 січня в рамках зимової сесії у Страсбурзі проведе термінові дебати щодо ситуації в Азовському морі та Керченській протоці.

      Про це повідомив голова української делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Конфлікт у Керченській протоці: Росія зробила зухвалу заяву щодо України

      Термінові дебати в ПАРЄ з резолюцією щодо ситуації в Азовському морі і Керченській протоці відбудуться в четвер зранку у Страсбурзі,
      – йдеться у повідомленні.

      Зазначимо, під час дебатів має бути ухвалена резолюція щодо наслідків відкритої російської агресії проти України.

      Документ резолюції буде мати назву "Зростання напруження навколо Азову та Керченської протоки і загрози для європейської безпеки".

      Нагадаємо, раніше федеральний міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас на зустрічі зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим заявив, що РФ повинна забезпечити надійну навігацію суден через Керченську протоку. Він наголосив, що агресія, яку РФ продемонструвала у грудні 2018 року в Азовському морі, більше не має повторюватися.

      Що відомо про конфлікт між Росією та Україною у Керченській протоці?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Попри це, в Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських суднах. Через це 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі ПАРЄ Україна – Росія Новини політики
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як виглядав Донецький аеропорт до та після оборони: фотопорівняння
      сьогодні , 09:03 Як виглядав Донецький аеропорт до та після оборони: фотопорівняння
      13 7223
      "Скло": ви лікуєте чуваків, які думають, що вони з коміксів, так?
      сьогодні , 09:01 "Скло": ви лікуєте чуваків, які думають, що вони з коміксів, так?
      Юлія Ліпенцева 572
      Тест-драйв нової Skoda Fabia: справжнє задоволення від драйву
      сьогодні , 10:00 Тест-драйв нової Skoda Fabia: справжнє задоволення від драйву
      2
      Месть Трампа, фаст-фуд в Белом доме и изгнание Кинга – главные новости США за неделю
      сьогодні , 08:40 Месть Трампа, фаст-фуд в Белом доме и изгнание Кинга – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 911
      Головні новини 20 січня: нові кандидати у президенти та День пам'яті загиблих "кіборгів"
      сьогодні , 08:00 Головні новини 20 січня: нові кандидати у президенти та День пам'яті загиблих "кіборгів"
      4585
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Донецькі терористи "нарахували" майже 20 диверсійних груп американців та інших іноземців
       24 травня 2015 , 17:11
      П'яний водій у Києві потрощив три машини
       20 лютого 2016 , 23:43
      Україна поступилася Італії в першому матчі домашнього Євро-2018 з міні-футболу
       12 серпня 2018 , 21:36
      Роналду звинуватив УЄФА у своєму вилученні – на церемонії гравець року ФІФА може вибухнути новий скандал
       22 вересня 2018 , 11:23
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук