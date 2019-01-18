23:16
18 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чеченський лайфхак у 9 мільярдів боргу. Собаки Путіна
      Вєсті Кремля
      22:31, сьогодні
      Вєсті.UA: Нечистий Новинський. Слуга офшору Зеленський
      Вєсті.UA
      21:11, сьогодні
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Росія повинна забезпечити надійний прохід суден через Керченську протоку, – голова МЗС Німеччини

      82 Читать новость на русском
      Хайко Маас вимагає, щоб Росія забезпечила надійний прохід суден через Керченську протоку
      Хайко Маас вимагає, щоб Росія забезпечила надійний прохід суден через Керченську протоку / Ukrinform.ua

      Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас на зустрічі зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим заявив, що РФ повинна забезпечити надійну навігацію суден через Керченську протоку.

      Ми стурбовані ситуацією в Азовському морі. У Москві я сьогодні ще раз піднімав це питання з представниками Росії, зокрема, в розмові з Лавровим. Я чітко дав зрозуміти, чого ми очікуємо: Росія повинна забезпечити надійний прохід через Керченську протоку,
      – сказав Маас.

      Читайте також: Конфлікт у Керченській протоці: Росія зробила зухвалу заяву щодо України

      "Ми чуємо, що це вже сталося. Ми хочемо, щоб це було на триваючій базі забезпечено. Криза, яка була в грудні, в такому вигляді не повинна більше повторитися", – додав глава німецького зовнішньополітичного відомства.

      Що відомо про конфлікт між Росією та Україною у Керченській протоці? 25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Попри це, в Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських суднах. Через це 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      15 та 16 січня у Москві суд продовжив термін арешту 24 українським полоненим морякам – частині до 24, частині – до 26 квітня.

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Сергій Лавров Новини Росії Водний транспорт
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 18 січня: ядерні ракети Росії біля України та розслідування про Зеленського
      сьогодні , 22:19 Головні новини 18 січня: ядерні ракети Росії біля України та розслідування про Зеленського
      2248
      Брехня продовжується: ФСБ запевняє, що ІДІЛ не причетна до вибуху в Магнітогорську
      сьогодні , 22:00 Брехня продовжується: ФСБ запевняє, що ІДІЛ не причетна до вибуху в Магнітогорську
      Артем Овдієнко 538
      Межпартийная война в Вашингтоне: додавят ли Трампа демократы
      сьогодні , 21:00 Межпартийная война в Вашингтоне: додавят ли Трампа демократы
      Іван Яковина 406
      Виборче дербі за Харків
      сьогодні , 20:02 Виборче дербі за Харків
      Наталя Ромашова 193
      Вторая волна эмиграции на пике: что делать, чтобы не потерять человеческий ресурс Украины
      сьогодні , 19:00 Вторая волна эмиграции на пике: что делать, чтобы не потерять человеческий ресурс Украины
      Олександр Гаврутенко 1657
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Донецькі терористи "нарахували" майже 20 диверсійних груп американців та інших іноземців
       24 травня 2015 , 17:11
      П'яний водій у Києві потрощив три машини
       20 лютого 2016 , 23:43
      Україна поступилася Італії в першому матчі домашнього Євро-2018 з міні-футболу
       12 серпня 2018 , 21:36
      Роналду звинуватив УЄФА у своєму вилученні – на церемонії гравець року ФІФА може вибухнути новий скандал
       22 вересня 2018 , 11:23
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук