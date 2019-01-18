Росія повинна забезпечити надійний прохід суден через Керченську протоку, – голова МЗС Німеччини
Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас на зустрічі зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим заявив, що РФ повинна забезпечити надійну навігацію суден через Керченську протоку.
Ми стурбовані ситуацією в Азовському морі. У Москві я сьогодні ще раз піднімав це питання з представниками Росії, зокрема, в розмові з Лавровим. Я чітко дав зрозуміти, чого ми очікуємо: Росія повинна забезпечити надійний прохід через Керченську протоку,
– сказав Маас.
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"Ми чуємо, що це вже сталося. Ми хочемо, щоб це було на триваючій базі забезпечено. Криза, яка була в грудні, в такому вигляді не повинна більше повторитися", – додав глава німецького зовнішньополітичного відомства.
Що відомо про конфлікт між Росією та Україною у Керченській протоці? 25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі.
Попри це, в Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.
Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських суднах. Через це 6 українських військових моряків зазнали поранень.
Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.
15 та 16 січня у Москві суд продовжив термін арешту 24 українським полоненим морякам – частині до 24, частині – до 26 квітня.