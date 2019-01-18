Россия должна обеспечить надежный проход судов через Керченский пролив, – глава МИД Германии

Федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что РФ должна обеспечить надежную навигацию судов через Керченский пролив.

Мы обеспокоены ситуацией в Азовском море. В Москве я сегодня еще раз поднимал этот вопрос с представителями России, в частности, в разговоре с Лавровым. Я четко дал понять, чего мы ожидаем: Россия должна обеспечить надежный проход через Керченский пролив,

– сказал Маас.

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"Мы слышим, что это уже произошло. Мы хотим, чтобы это было на продолжающейся базе обеспечено. Кризис, который был в декабре, в таком виде не должен больше повториться", - добавил глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Что известно о конфликте между Украиной и Россией в Керченском проливе? 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт Мариуполя.



Несмотря на это, в России заявили, что украинские корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись до Керченского пролива.



После атаки украинские корабли продолжили следовать в Мариуполь, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским судам. Из-за этого 6 украинских военных моряков получили ранения.



Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.



15 и 16 января в Москве суд продлил срок ареста 24 украинским пленным морякам – части до 24, части – до 26 апреля.