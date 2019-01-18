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      Россия должна обеспечить надежный проход судов через Керченский пролив, – глава МИД Германии

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      Хайко Маас требует, чтобы Россия обеспечила надежный проход судов через Керченский пролив
      Хайко Маас требует, чтобы Россия обеспечила надежный проход судов через Керченский пролив / Ukrinform.ua

      Федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что РФ должна обеспечить надежную навигацию судов через Керченский пролив.

      Мы обеспокоены ситуацией в Азовском море. В Москве я сегодня еще раз поднимал этот вопрос с представителями России, в частности, в разговоре с Лавровым. Я четко дал понять, чего мы ожидаем: Россия должна обеспечить надежный проход через Керченский пролив,
      – сказал Маас.

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      "Мы слышим, что это уже произошло. Мы хотим, чтобы это было на продолжающейся базе обеспечено. Кризис, который был в декабре, в таком виде не должен больше повториться", - добавил глава немецкого внешнеполитического ведомства.

      Что известно о конфликте между Украиной и Россией в Керченском проливе? 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт Мариуполя.

      Несмотря на это, в России заявили, что украинские корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись до Керченского пролива.

      После атаки украинские корабли продолжили следовать в Мариуполь, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским судам. Из-за этого 6 украинских военных моряков получили ранения.

      Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      15 и 16 января в Москве суд продлил срок ареста 24 украинским пленным морякам – части до 24, части – до 26 апреля.

      Теги: Водный транспорт Новости России Сергей Лавров Конфликт в Азовском море Украина – Россия Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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