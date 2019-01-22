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      Вашингтон готовит "сильный ответ" для Кремля из-за агрессии на Азове

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      США готовят санкции для России и оружие для Украины
      США готовят санкции для России и оружие для Украины / Фото из открытых источников

      В ближайшие несколько месяцев США введут новые санкции против России из-за ее агрессии вблизи Керченского пролива. Также Вашингтон может предоставить Украине военную помощь.

      Об этом заявил бывший посол США в Украине и директор Атлантического совета Джон Хербст в комментарии "Прямому" на полях економисного форума в Давосе.

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      Так, позиция Вашингтона в отношении России не меняется. США готовят новые ограничения против Кремля за захват украинских кораблей в Азовском море.

      Я уверен, что в течение месяца-двух мы увидим еще санкции, а также сильный ответ против агрессии России вблизи Керченского пролива. Наверное, США направит Украине еще оружия,
      – заявил Хербст.

      Экс-посол также отметил, что в Вашингтоне внимательно следят и будут следить за действиями Кремля относительно вмешательства в выборы в Украине.

      Напомним, ранее Джон Хербст заявил, что нынешняя слабая западная реакция на захват Россией украинских кораблей означает тактическое преимущество для Путина. Чтобы избежать дальнейшей эскалации, США должны помочь Украине защититься в случае провокации и атаки.

      Что произошло в Керченском проливе?
      25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу. Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      После этого Украина до 26 декабря ввела в 10-и областях военное положение и запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.

      26 декабря Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении санкций в отношении РФ.

      Теги: Новости политики Новости Украины Оружие Санкции Конфликт в Азовском море Новости США
      Источник: 24 Канал
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