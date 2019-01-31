Волкер розповів, яку відповідь США та ЄС готують Росії через агресію на Азові

ЄС і США розглядають можливість провадження додаткових санкцій проти Росії, якщо захоплених українських моряків не звільнять. При цьому присутність міжнародних спостерігачів у районі Азовського моря дозволила б уникнути подальшої агресії Росії.

Спецпредставник держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що остаточного рішення щодо обмежувальних заходів ще не прийняли, повідомляє "Інтерфакс".

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Серед головних вимог Європи і Вашингтона – звільнення полонених українських моряків, яких Росія захопила 25 листопада.

І США, і Європа розглядають, які додаткові заходи їм слід прийняти, якщо Росія не поверне моряків, і буде і далі виявляти подібні домагання на контроль над Керченською протокою,

– сказав Волкер.

Окрім того, міжнародна спільнота розглядає можливість нових антиросійських санкцій через блокування Росією українських портів в Азовському морі. Їх можуть запровадити як проти суден, так і проти російських портів.

До всього, США планують переглядати санкції щодо Росії через окупований Крим у лютому. Волкер зазначає, що у ЄС також говорять про можливі додаткові обмежувальні заходи, однак наразі жодної конкретики немає.

Також представник США підтримав ідеї розміщення спостерігачів у районі Азовського моря на українській території, однак винятково на запрошення української сторони.

"Я думаю, що найкращий варіант полягає в тому, щоб міжнародних спостерігачів було розміщено в тій частині території України, яка не є предметом територіальних суперечок, і на українських суднах, причому – на запрошення українського керівництва", – сказав він.

Як присутність міжнародних спостерігачів на Азові впливає на дії РФ?Напередодні у Маріуполь прибули глави МЗС Чехії Томаш Петршічек і Данії Андрес Самуельсен спільно з українським міністром Павлом Клімкіним. Через цей візит європейських дипломатів Росія почала пропускати більше суден через Керченську протоку. За словами Клімкіна, РФ боїться міжнародного тиску і буде пропускати більше суден до українських портів через протоку, якщо в регіоні будуть присутніми міжнародні спостерігачі.

Присутність міжнародних спостерігачів дозволила б світовій спільноті краще спостерігати за ситуацією та уникнути ситуацій, схожих на агресію Росії в Керченській протоці у листопаді 2018 року.

Натомість у Росії заявили, що дозволили Німеччині та Франції відправити своїх представників до Керченської протоки "лише один раз". Там стверджують, що про створення моніторингової місії на постійній основі не може бути й мови.

Чому виникла ескалація у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.