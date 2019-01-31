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      Росія має припинити війну, – Волкер висловився про план Сайдіка щодо Донбасу

      939 Читать новость на русском
      Курт Волкер
      Курт Волкер / 24 канал

      Представник глави ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік не пропонував відмовитися від мінських домовленостей, а, першочергово, мав на увазі відведення важкого озброєння та виведення іноземних військ.

      Так, Сайдік лише висловив деякі ідеї, розповів в інтерв’ю "Прямому" спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

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      24 канал повідомляв, що спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявив, що підготовлено новий план щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, який має прийти на зміну мінським угодам.

      Ми маємо ці угоди, і вони важливі, адже вони встановили припинення вогню, вони встановили ключові правила. Йдеться про відведення важкого озброєння, виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань, відновлення державного кордону між Україною та Росією. Це дуже важливі пункти, і ми не хотіли би їх втрачати, позбувшись мінських угод,
      – прокоментував заяву Сайдіка Волкер.

      Він також наголосив, що першочергово Росія повинна зупинити війну на Донбасі і дозволити ввести туди миротворчу місію ООН.

      "На мою думку, Мартін Сайдік демонструє, що існують певні ідеї, від яких можна відштовхуватися. Але передумовою для цього може бути лише рішення Росії припинити війну, встановити мир і в кінцевому результаті прийняти миротворчу місію ООН, щоб створити мирне і безпечне середовище. Лише коли ці пункти будуть реалізовані, то матимуть сенс і всі інші речі", – пояснив представник США.

      Волкер також назвав мінські угоди хорошим варіантом, проте додав, що втілити їх у реальність так і не вдалося.

      "Проблема у тому, що вони не виконані. Росія ніколи не дотримувалась повного припинення вогню. Не було повного відведення важкого озброєння. Російські війська досі перебувають на сході України. Росія продовжує фінансувати незаконні формування і надавати їм озброєння. Вони підтримують існування двох так званих республік", – сказав він.

      Що таке мінські домовленості?"Мінський протокол" або "мінська тристороння угода", "мінське перемир'я", "Мінськ-1" – угода про перемир'я у війні на сході України, досягнута на переговорах у Мінську 5 вересня 2014 року. В розробці та підписанні мирної угоди брали участь представник ОБСЄ Гайді Тальявіні, другий президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, представники так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександр Захарченко та Ігор Плотницький. Дія перемир'я розпочалась о 18:00 п'ятого вересня. Підписи Захарченка та Плотницького під протоколом стоять як автографи приватних осіб. Текст угоди не передбачає будь-якого визнання Донецької і Луганської "народних республік", а лише закріплює за підконтрольними проросійським бойовикам територіями двох областей "особливий статус" у складі України.

      Новий план щодо Донбасу: що наразі відомо
      Теги: Новини політики Новини України Курт Волкер Війна на Донбасі Мінські домовленості ОБСЄ
      Джерело: 24 Канал
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