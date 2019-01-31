У плані ОБСЄ з врегулювання конфлікту на Донбасі є один важливий пункт, – експерт

Новий план ОБСЄ щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі – не відмова від мінських угод, а їхня модернізація, поєднання "Мінська-2" з темою миротворців.

Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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За словами експерта, в запропонованому представником голови ОБСЄ в Україні та Тристоронній контактній групі Мартіном Сайдіком плані є кілька практичних елементів, тому він більш реалістичний.

В плані ОБСЄ з Донбасу є важлива ідея з приводу міжнародних перехідних адміністрацій. В мінських угодах не прописано, хто та як організовує вибори. І немає чіткої відповіді – залишаються, чи ні дві псевдореспубліки. Росія каже, що повинні залишитися та отримати особливий статус. Україна – що ні. А міжнародна перехідна адміністрація бере на себе важелі управління, і фактично починається процес демонтажу окупаційних адміністрацій,

– зазначає Володимир Фесенко.

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Крім того, говорить експерт, важливе положення щодо ратифікації договору парламентами Росії та України. На Заході переконалися, що без ратифікації мінські угоди не працюють. А ратифікація дозволить жорсткіше вимагати виконання. Також цікава пропозиція про створення європейського агентства з реконструкції Донбасу, що передбачає і фонд – а це вже пряник.

"Проблема в тому, чи погодиться Росія на новий план ОБСЄ з врегулювання конфлікту на Донбасі. Після виборів в Україні Путін визначатиме тактику. Якщо захоче про щось домовлятися, то план Сайдіка може стати основою", – наголошує політолог.

Водночас Фесенко зазначає: в плані залишаються ті ж проблеми – коли передається контроль України над кордоном, спосіб формування перехідної адміністрації. Логічний варіант – включити їхнього складу представників України та ОРДЛО, але під керівництвом міжнародних партнерів.

Раніше в ОБСЄ озвучили новий план щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, який має прийти на зміну мінським угодам. Передбачається, що

- у процесі братимуть участь ОБСЄ, ООН та спеціально створене агентство Євросоюзу;



- Росія та Україна мають укласти договір, який потім повинні схвалити парламенти.

Що таке миротворча місія?Це заходи з боку міжнародної спільноти щодо запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту.

Що відомо про запровадження миротворчого контингенту на Донбасі?У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування та "ні на жодних інших територіях".



На переконання Росії, миротворчі сили на Донбас слід ввести лише для захисту працівників ОБСЄ на лінії розмежування. Натомість Україна пропонує, аби ті зайшли на усю територію регіону, включно з неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону. За словам Києва, такий крок є необхідним, аби Росія не могла постачати зброю та військових на Донеччину та Луганщину.



Раніше Петро Порошенко заявляв, що запровадження миротворчої місії ООН на територію Донбасу не відбувається через блокування цього питання Росією, попри те, що вона є одним із підписантів Будапештського меморандуму, відтак виступала гарантом безпеки України. Тому, за словами глави держави, Росія повинна пояснити всьому світові, чому вони проти.