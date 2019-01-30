"Автономний регіон Донбас": Медведчук відзначився новою сепаратистською заявою

Очільник проросійської організації "Український вибір – право народу" та глава політради партії "Опозиційна платформа – за життя" Віктор Медведчук зробив гучну заяву про Донбас.

Так, на партійному з'їзді 29 січня Медведчук заявив про необхідність створення так званого "автономного регіону Донбас", а також – закріплення такого статусу у Конституції України, передає "112 канал".

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Наш план-концепція передбачає три розділи: законодавчий, адміністративний і розділ, що стосується порядку і процедури впровадження миру. Згідно з планом, передбачається створення на Донбасі автономного регіону "Донбас" у складі України,

– заявив Медведчук під час надзвичайного з'їзду своєї партії.

Він вважає, що домовленості щодо такого статусу Донбасу можуть бути досягнуті у чотирикутнику Київ – Донецьк –Луганськ – Москва.

"Пан Порошенко каже про те, що ключ від миру – у Кремлі. Це дійсно так. Але на відміну від нього та інших, які рвуться до влади, ми не просто знаємо де цей ключ, ми знаємо двері із замковою щілиною, від яких цей ключ. Більш того, ми знаємо, як відкрити двері до світу", – додав кум Володимира Путіна.

Окрім того, Медведчук на з'їзді висловив підтримку кандидату в президенти України Юрію Бойку.

Зазначимо, що Віктор Медведчук вже не бере участі в переговорах у Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Раніше Президент України Петро Порошенко звинувачував його у тому, що на переговорах Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі Медведчук фактично представляв президента РФ Володимира Путіна.



Натомість очільник Кремля Володимир Путін заявив, що Медведчук нещодавно приїжджав до Москви, щоб нібито поговорити про звільнення українських моряків.

Хто такий Віктор Медведчук: дивіться відео