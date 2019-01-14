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      Назвав війну "непорозумінням": Лукашенко та Медведчук поговорили про Україну

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      Лукашенко та Медведчук поговорили про війну в Україні
      Лукашенко та Медведчук поговорили про війну в Україні / Прес-служба Лукашенка

      Лідер Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з очільником проросійської організації "Український вибір – право народу" Віктором Медведчуком. Політики поговорили про Україну та необхідність "якнайшвидшого врегулювання конфлікту" на Донбасі.

      Про це повідомляє білоруський урядовий портал БЕЛТА.

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      Лукашенко стверджує, що йому важливо почути позицію Медведчука щодо подій, які розгортаються в Україні.

      Це непорозуміння, інакше не назвеш, треба закінчувати. Братські республіки, народи... Робимо нашим ворогам і суперникам подарунок своїми руками,
      – заявив Лукашенко.

      Окрім того, президент Білорусі зазначив, що знає позицію Медведчука про так звану "нормалізацію ситуації між Росією і Україною".

      "Ви володієте інформацією і про політику цієї внутрішньої політичної кухні, яка зараз розгортається. З погляду нашої подальшої поведінки – Білорусі – нам дуже важлива ваша інформація. Ви повинні мене якось зорієнтувати у цій ситуації", – заявив Лукашенко Медведчуку

      До всього, білоруський лідер згадав і про "потік з України" – людей, що нібито поїхали до Білорусі після початку війни на Донбасі. Лукашенко заявляє, що таких – до 150 тисяч українців.

      Нагадаємо, раніше Президент України Петро Порошенко заявляє, що лідер громадського руху "Український вибір – Право народу", член партії "За життя" Віктор Медведчук на переговорах Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі фактично представляв президента РФ Володимира Путіна. Однак, за його словами, наразі це єдиний спосіб передати інформацію лідеру РФ.

      Окрім того, представник України в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук заявив, що лідер громадського руху "Український вибір", член партії "За життя" та кум президента РФ Віктор Медведчук вже не бере участі в переговорах у Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Натомість очільник Кремля Володимир Путін заявив, що Медведчук нещодавно приїжджав до Москви, щоб нібито поговорити про звільнення українських моряків.

      Хто такий Віктор Медведчук: дивіться відео

       

      Теги: Новини політики Україна – Росія Віктор Медведчук Війна на Донбасі Новини Білорусі Олександр Лукашенко
      Джерело: 24 Канал
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