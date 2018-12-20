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      Українські моряки у полоні РФ: у Кремлі розповіли про перемовини з Медведчуком

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      Путін сказав, що говорив з Медведчуком про звільнення українських моряків
      Путін сказав, що говорив з Медведчуком про звільнення українських моряків / Фото з відкритих джерел

      Лідер проросійської організації "Український вибір – право народу" та кум президента РФ Віктор Медведчук літав у Росію, щоб домовиться про звільнення 24 українських моряків.

      Про це Володимир Путін заявив під час прес-конференції 20 грудня.

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      Так, Путін стверджує, що Медведчук відвідав Москву "зовсім недавно".

      Щодо обміну, ми цим займалися. Ось пан Медведчук за дорученням Порошенко, до речі кажучи, постійно цим займається, і нещодавно зовсім приїжджав до Москви, і ставив питання про звільнення українських військових, затриманих в Керченській протоці, точніше в Чорному морі, 
      – сказав він.

      При цьому очільник Кремля наголосив, що питання звільнення захоплених українських моряків "можна буде вирішувати тільки після завершення кримінальної справи (в РФ – 24 канал)".

      Хто такий Віктор Медведчук: дивіться відео

      Нагадаємо, представник України в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук заявив, що лідер громадського руху "Український вибір", член партії "За життя" та кум президента РФ Віктор Медведчук вже не бере участі в переговорах у Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

      Чому Росія захопила українських моряків?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Володимир Путін Конфлікт в Азовському морі заручники Віктор Медведчук
      Джерело: 24 Канал
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