Українські моряки у полоні РФ: у Кремлі розповіли про перемовини з Медведчуком

Лідер проросійської організації "Український вибір – право народу" та кум президента РФ Віктор Медведчук літав у Росію, щоб домовиться про звільнення 24 українських моряків.

Про це Володимир Путін заявив під час прес-конференції 20 грудня.

Читайте також: "Спосіб передати інформацію": Порошенко розповів, чому продовжить зустрічатись із кумом Путіна

Так, Путін стверджує, що Медведчук відвідав Москву "зовсім недавно".

Щодо обміну, ми цим займалися. Ось пан Медведчук за дорученням Порошенко, до речі кажучи, постійно цим займається, і нещодавно зовсім приїжджав до Москви, і ставив питання про звільнення українських військових, затриманих в Керченській протоці, точніше в Чорному морі,

– сказав він.

При цьому очільник Кремля наголосив, що питання звільнення захоплених українських моряків "можна буде вирішувати тільки після завершення кримінальної справи (в РФ – 24 канал)".

Хто такий Віктор Медведчук: дивіться відео

Нагадаємо, представник України в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук заявив, що лідер громадського руху "Український вибір", член партії "За життя" та кум президента РФ Віктор Медведчук вже не бере участі в переговорах у Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Чому Росія захопила українських моряків?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.